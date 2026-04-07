Новиот врховен лидер на Иран, Мојтаба Хамнеи, е онеспособен и прима медицински третман во светиот град Ком, според разузнавачка проценка која сугерира дека тој не е способен да ја води државата, пренесува Д Тајмс.

Дипломатска белешка, за која се смета дека се темели на американски и израелски разузнавачки информации и која била споделена со сојузниците од Заливот, сугерира дека Хамнеи, синот на убиениот долгогодишен лидер Али Хамнеи, е во бессознание и се лекува од „тешка“ здравствена состојба.

Белешката, во која увид имал „Тајмс“, за првпат ја открива локацијата на врховниот лидер. Централниот град, кој се наоѓа 87 милји јужно од Техеран, се смета за свето место во шиитскиот ислам.

Според извештаите, телото на постариот Хамнеи се подготвува за погреб во Ком, седиштето на шиитската верска власт, познато како верска престолнина на земјата.

Во неа се наведува дека разузнавачките агенции ја идентификувале подготовката на „темелите потребни за изградба на голем мавзолеј во Ком“ за „повеќе од еден гроб“, што сугерира дека и други членови на семејството — а можеби и самиот Мојтаба — би можеле да бидат погребани покрај покојниот врховен лидер.

Се смета дека информацијата за локацијата на помладиот Хамнеи веќе некое време им била позната на американските и израелските разузнавачки служби, но досега не била јавно објавена.

Американската Национална безбедносна агенција, која е одговорна за обработка на глобалните разузнавачки информации во име на Министерството за војна, била контактирана во врска со белешката, како и иранското претставништво во Вашингтон, кое е сместено во амбасадата на Пакистан.

Иран потврди дека новиот врховен лидер бил ранет во истиот воздушен напад во кој биле убиени неговиот татко, неговата мајка, неговата сопруга Захра Хадад-Адел и еден од неговите синови, на првиот ден од војната што потоа го разгоре регионот.

Помладиот Хамнеи не е виден ниту слушнат од почетокот на војната, иако беше избран да го наследи својот татко на почетокот на март.

Оттогаш, на иранската државна телевизија беа прочитани две соопштенија што му се припишуваат на 56-годишниот Хамнеи. Во понеделникот, каналот објави видео создадено со вештачка интелигенција на кое лидерот влегува во воена соба и анализира карта на израелската нуклеарна централа во Димона. Недостигот од снимка со неговиот глас дополнително им дава тежина на непотврдените извештаи дека тој и натаму е во критична состојба.

Додека иранските власти инсистираат дека новиот врховен лидер „ја води“ државата, претходни извештаи веќе навестуваа за здравствената состојба на Хамнеи. Опозициски групи тврдат дека тој се лекува во болница додека е во кома, додека други сугерираат дека претрпел скршеница на ногата и повреди на лицето.

Неговата наводна неспособност дополнително го доведува во прашање статусот на Хамнеи во земја во која врховниот лидер е апсолутен политички и верски авторитет. Тоа би можело да поттикне шпекулации дека Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) ја задржува фактичката контрола врз државата и дека Хамнеи е тивка марионета или фигура без вистинска моќ.

Претседателот Трамп тврди дека преговара со други ирански функционери, но експлицитно рече дека не разговара со врховниот лидер.

Иранските државни новински агенции претходно објавија дека Али Хамнеи, кој имал 86 години, ќе биде погребан во шиитско светилиште во неговиот роден град Машхад, во североисточен Иран, кој исто така е место на аџилак. Извештаите сугерираа дека јавна церемонија за жалост по починатиот лидер ќе се одржи во Техеран, иако не беше објавен датум.