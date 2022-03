Марина Овсинјакова, новинарката и уредничка на руската државна телевизија „Канал 1“ која вчера протестираше против војната во Украина и пропагандата на Кремљ, е пријавена за исчезната, јави Бибиси.

Вчера, среде вестите во живо на државната телевизија, таа се појави зад водителката и извика „Запрете ја војната“ држејќи транспарент на кој пишуваше: „Не за војната, прекинете ја војната, не верувајте во пропагандата, овде ве лажат“.

Нејзините адвокати велат дека ја барале Овсинјакова, но не успеале да ја најдат. Една од адвокатките, Анастасија Костанова, изјави за сервисот на Би-Би-Си на руски јазик дека се обидувала да дојде до Овсијаникова по телефон, но нејзините повици останале неодговорени.

По инцидентот програмата беше прекината, а се верува дека Овсијаникова е однесена во притвор. Пред протестот, кој се случи во живо, таа сними и видео во кое вели дека се срами да работи за пропагандата на Кремљ.

Во објавеното видео таа вели:

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74

