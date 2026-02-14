Напади со беспилотни летала убија едно лице во Украина и друго во Русија, соопштија официјални лица во саботата, пред новите разговори следната недела со цел да се стави крај на војната. Постара жена загина кога руски дрон удри во станбена зграда во пристанишниот град Одеса на Црното Море, соопшти Државната служба за вонредни состојби на Украина. Во Русија, еден цивил беше убиен во украински напад со беспилотно летало врз автомобил во пограничниот регион Брјанск, изјави регионалниот гувернер Александар Богомаз. Нападите се случија еден ден по украинскиот ракетен напад врз рускиот пограничен град Белгород во кој загинаа две лица, а петмина беа повредени, според регионалниот гувернер Вјачеслав Гладков.

Во меѓувреме, уште една рунда разговори со посредство на САД меѓу претставниците од Русија и Украина ќе се одржи следната недела во Женева, неколку дена пред четвртата годишнина од целосната руска инвазија на нејзиниот сосед, изјавија официјални лица во Москва и Киев во петокот.

Разговорите ќе се одржат во вторник и среда, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, во соопштението објавено од руските новински агенции.

Советникот за комуникации на украинскиот претседател Володимир Зеленски, Дмитро Литвин, ја потврди новата рунда преговори.

Разговорите се одржуваат во услови на континуирани борби по должината на линијата на фронтот, долга околу 1.250 километри, немилосрдно руско бомбардирање на цивилните области во Украина и електричната мрежа на земјата и речиси секојдневните напади со беспилотни летала на долг дострел од страна на Киев врз средства поврзани со војната на руска почва.

Претходните напори предводени од САД за наоѓање консензус за завршување на војната, неодамна одржани две рунди разговори во Абу Даби, главниот град на Обединетите Арапски Емирати, не успеаја да решат тешки прашања, како што е иднината на индустриското срце на Украина, Донбас, кое во голема мера е окупирано од руските сили.

Зеленски минатата недела изјави дека САД им дале на Украина и Русија рок до јуни за постигнување договор. Претходните рокови дадени од американскиот претседател Доналд Трамп поминаа во голема мера без последици.