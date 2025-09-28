Нови санкции против Иран заради кршење на договорот за надзор над неговата нуклеарна програма

Обединетите нации повторно воведоа санкции против Иран, една деценија откако беа суспендирани како дел од значаен договор за ограничување и следење на контроверзната нуклеарна програма на земјата. Франција, Германија и Обединетото Кралство рекоа дека немаат друг избор освен од денеска да ги активираат санкциите, обвинувајќи го Иран дека не ги исполнува своите обврски според договорот. Но, тоа може да значи дека Техеран се оддалечува уште повеќе од меѓународниот надзор на неговата нуклеарна програма.

Санкциите требаше трајно да завршат на 18 октомври, но, оригиналниот договор, познат како JCPOA, кој предвидуваше укинување на санкциите против Иран во замена за ограничувања во врска со неговата нуклеарна програма, му дозволуваше на секој потписник да ги врати санкциите пред тој датум ако одлучи дека Иран не ги исполнил своите обврски.

Во август, европските преговарачи му кажаа на Советот за безбедност на ОН дека Иран ги прекршил скоро сите свои обврски од JCPOA и дека Европа се подготвува да го активира механизмот за враќање на санкциите. Во август му даде едномесечно предупредување на Иран како начин да се придвижи процесот пред Русија да го преземе претседателството со Советот за безбедност во октомври.

Овој месец се одржаа неколку состаноци и телефонски повици со иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, и други ирански претставници – но ниту еден не донесе напредок во исполнувањето на клучните барања на Европејците: доказ дека Иран е подготвен да најде дипломатско решение, да се придржува кон мониторингот и инспекциите од страна на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) и да даде извештај за состојбата и локацијата на повеќе од 400 килограми високо збогатен ураниум.

Европските земји, исто така, сакаат продолжување на директните разговори на Иран со Соединетите Американски Држави. Западните сили и Израел долго време го обвинуваат Иран дека се обидува да произведе нуклеарно оружје. Техеран инсистира дека неговата нуклеарна програма е мирна.

Овој месец имаше договор меѓу МААЕ и Иран за продолжување на инспекциите, но европските дипломати рекоа дека е премногу нејасен за да биде уверлив. Арагчи им изјави на иранските државни медиуми дека пристапот на МААЕ до нуклеарните локалитети ќе биде ограничен и ќе се спроведува според условите утврдени од Врховниот совет за национална безбедност на Иран. Тој додаде дека залихите на збогатен ураниум може да останат недостапни, закопани под урнатините на нуклеарните постројки.