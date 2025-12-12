САД се подготвуваат да пресретнат повеќе бродови што транспортираат венецуелска нафта по запленувањето на танкер оваа недела, бидејќи тоа го зголемува притисокот врз венецуелскиот претседател Николас Мадуро.

Запленувањето беше првото запирање на нафтен товар или танкер од Венецуела, која е под санкции на САД од 2019 година. Ова се случи во време кога САД спроведуваат големо воено засилување во јужните Кариби и додека американскиот претседател Доналд Трамп врши притисок за отстранување на Мадуро.

Соединетите Американски Држави вчера воведе и нови санкции насочени кон Венецуела, воведувајќи ограничувања за тројца внуци на сопругата на претседателот Николас Мадуро, како и за шест танкери за сурова нафта и превознички компании поврзани со нив, додека Вашингтон го засилува притисокот врз Каракас.

Владата на Венецуела оваа недела изјави дека запленувањето од страна на САД претставува кражба.

На прашањето дали администрацијата на Трамп планира понатамошни запленувања на бродови, портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, им рече на новинарите дека нема да зборува за идните дејствија, но рече дека САД ќе продолжат да ги спроведуваат политиките за санкции на претседателот.

„Нема да стоиме настрана и да гледаме како санкционираните бродови пловат по морињата со нафта од црниот пазар, чии приходи ќе го поттикнат наркотеророт на одметнатите и нелегитимни режими низ целиот свет“, рече таа.

САД составија список на цели од уште неколку санкционирани танкери за евентуално запленување, според едно од лицата запознаени со ова прашање.

Министерството за правда на САД и Министерството за внатрешна безбедност ги планирале запленувањата со месеци, според две од лицата.

Намалувањето или запирањето на извозот на венецуелска нафта, главниот генератор на приходи за венецуелската влада, би ги оптоварило финансиите на владата на Мадуро.

Министерството за финансии на САД во четврток соопшти дека воведе санкции за шест супертанкери кои, според интерните документи на PDVSA и податоците за следење на бродовите, неодамна натовариле сурова нафта во Венецуела, и за четворица Венецуелци, вклучувајќи тројца роднини на првата дама на земјата, Силија Флорес. Не е познато дали новосанкционираните бродови се меѓу оние што сега се цел на пресретнување.

Запленувањето во среда доаѓа откако САД во последните месеци извршија повеќе од 20 напади врз, како што велат, бродови за дрога во Карибите и Пацификот, при што загинаа повеќе од 80 лица. Експертите велат дека нападите може да бидат нелегални вонсудски напади, додека САД велат дека ги штитат Американците од нарко-картелите што ги етикетираа како терористички организации.

Понатамошните запленувања на бродови би можеле да бидат насочени кон затегнување на финансиските клинови врз Мадуро, според извор запознаен со политиката на САД кон Венецуела. Мадуро тврди дека зголемувањето на американската војска има за цел да го собори од власт и да добие контрола врз нафтените ресурси на земјата членка на ОПЕК.

Новата тактика на САД се фокусира на активностите на она што се нарекува сенка од флота танкери што транспортираат санкционирана нафта до Кина, најголемиот купувач на сурова нафта од Венецуела и Иран. Еден брод честопати ќе прави одделни патувања во име на Иран, Венецуела и Русија, додадоа изворите.

Запленувањето на танкерот, кој го носи името „Скипер“, предизвика барем еден превозник привремено да ги прекине патувањата на три свежо натоварени пратки со вкупно речиси 6 милиони барели од водечкиот извозен производ на Венецуела, „Мереј“, велат изворите.

„Товарите беа штотуку натоварени и требаше да почнат да пловат кон Азија“, рече трговски извршен директор вклучен во трговијата и испораката на венецуелска нафта. „Сега патувањата се откажани, а танкерите чекаат покрај венецуелскиот брег бидејќи е побезбедно да се направи тоа.“