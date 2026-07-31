Руските воздушни напади ноќеска убија најмалку 13 лица во Украина, вклучувајќи едно во Киев, во напади што се протегаа дури до западниот град Лавов, принудувајќи ја соседна Полска да испрати борбени авиони за да го обезбеди својот воздушен простор. Нападите се случуваат во време кога претседателот Володимир Зеленски се враќа од Соединетите Американски Држави, каде што рече дека претседателот Доналд Трамп се согласил да ѝ даде лиценци на Украина за ракети „Патриот“.

Предупредувања за воздушен напад се огласија низ повеќето региони на Украина, а очевидец на Ројтерс рече дека експлозии се слушнале во Киев. Неколку нестанбени објекти се запалија, изјави градоначалникот Виталиј Кличко на Телеграм.

Едно лице е убиено, а уште две се повредени во главниот град, соопштија службите за итни случаи, а уште шест, меѓу кои две деца, се убиени во регионите Днепропетровск и Полтава.

Во родниот град на Зеленски, централниот град Кривуј Рог, две девојчиња на возраст од 5 и 12 години беа меѓу шестмината убиени, а осум беа повредени во она што Олександр Вилкул, шефот на градскиот совет за одбрана, го нарече директен напад со руска балистичка ракета „Искандер-М“.

„Темна ноќ“, рече Вилкул на Телеграм, додавајќи дека ракетата, лансирана од рускиот Воронежски регион, го погодила домот на големо семејство и предупреди дека бројот на жртви може да се зголеми додека службите за итни случаи ги расчистуваат урнатините.

Во Лавов, близу до Полска, спасувачките екипи се обидуваат да ги расчистат урнатините за да стигнат до заробените откако руските ракети оштетија две станбени згради и повредија 26 лица, соопштија официјални лица.

Претходно, Зеленски предупреди дека е веројатен масовен руски напад, велејќи дека безбедноста на Украинците зависи од подготвеноста на сојузниците да обезбедат противракетна одбрана.

„Важно е нашите партнери целосно да разберат што се случува и дека заштитата на животите на луѓето зависи директно од нивната подготвеност“, напиша Зеленски на Телеграм.

Руското Министерство за одбрана утрово соопшти дека неговите сили погодиле, како што ги нарече, воени објекти низ Украина, во области од главниот град Киев до Лавов и Днепропетровск, како и три товарни бродови.

Полска, членка на Европската Унија и НАТО, крена борбени авиони за да го заштити својот воздушен простор поради руските воздушни напади, соопштија нејзините вооружени сили на X.

Полската полиција во регионот Лублин, близу до границата со Украина, соопшти на X дека добила пријава за силен тресок што се слушнал во округот Билгорај и открила кратер и расфрлани остатоци од неидентификуван објект на поле.

Магацин на водечкиот руски онлајн трговец на мало „Вајлдберис“ се запали во западниот град Пенза по нападот со беспилотни летала во Украина, изјави регионалниот гувернер Олег Мелниченко на „Телеграм“.

Едно лице е повредено, а околу 200 луѓе се евакуирани од местото, додаде тој, само еден ден откако компанијата, која стана честа цел на нападите на Украина, евакуираше друг објект во централна Русија.

Друг нејзин објект, во Сарапул во рускиот регион Удмуртија, исто така се запали по напад со беспилотни летала, соопшти компанијата одделно во четврток.