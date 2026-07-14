Володимир Зеленски го поздрави договорот со сојузниците за европски антибалистички ракетен штит како алтернатива на американскиот систем „Патриот“, но нагласи дека на Киев сè уште му се потребни американските пресретнувачи за сега и за претстојната зима. Зеленски рече дека одбранбениот проект „Фреја“, кој потекнува од Украина, ќе биде развиен во текот на следните 12 месеци.

„Еден од главните начини за зајакнување на нашата колективна позиција треба да биде зимски пакет ракети за воздушна одбрана“, објави Зеленски. „Пресметавме дека овој пакет треба да вклучува 100 ракети „Патриот“ месечно, 300 ракети за зимата“. Доналд Трамп ѝ вети на Украина лиценца за изградба на ракети „Патриот“, но иако Киев го зачуди светот со својата способност да иновира и да собира домашно производство на оружје, екстремната сложеност на пресретнувачите и бавното производство на критични делови од страна на американските подизведувачи значи дека производството веројатно е задоцнето.

Како што пишува Анџелик Крисафис, Украина и девет други земји, вклучувајќи ги Велика Британија, Германија и Франција, ќе ја изградат заедничката програма за ракетна заштита за Европа, користејќи го искуството на Киев во борбата против целосната инвазија на Русија повеќе од четири години. Лидерите во понеделник се сретнаа со Зеленски на разговори во Париз. Велика Британија потпиша договор за учество во заемот за поддршка на Украина од ЕУ од 90 милијарди евра, што значи дека британските фирми ќе можат да обезбедат повеќе оружје платени од средствата.

Емануел Макрон, францускиот претседател, објави план за Киев за добивање 16 борбени авиони „Рафал“, од кои првите треба да летаат до 2028-2029 година. Киев, исто така, ќе набави почетна серија единици за ракетна одбрана SAMP/T од новата генерација, рече Макрон на состанокот во Париз, кои ќе ги надополнат системите што треба да бидат испорачани со нивните ракети во наредните недели. Макрон, исто така, во понеделник рече дека мултинационалните сили за Украина, кои ќе бидат распоредени во случај на прекин на огнот, ќе одржат вежби во соседните земји во наредните месеци. Ова би „ги потврдило нашите планови за распоредување и би покажало дека сме подготвени, одлучни и веродостојни“, рече Макрон.

Руските сили го нападнаа украинскиот главен град, Киев, со ракети и беспилотни летала рано утрово, предизвикувајќи пожари во широко одвоени области на градот, изјавија високи функционери. Тимур Ткаченко, началник на воената администрација на главниот град, рече дека две складишта биле погодени и запалени во областа Холосиевски, веднаш надвор од центарот на градот. Градоначалникот, Виталиј Кличко, рече дека автомобили изгореле на отворена површина во источно предградие по нападите со беспилотни летала. Во југоисточниот град Запорожје, руски беспилотни летала погодиле станбени и други области, повредувајќи 11 лица, соопштија службите за итни случаи.

Напад со беспилотни летала во град надвор од Харков повредил шест лица, изјави регионалниот гувернер, Олех Синиехубов. Рускиот шеф на делот од украинскиот регион Донецк под контрола на Москва изјави во понеделник дека во нападите со украински беспилотни летала загинале осум лица, вклучувајќи и едно четиричлено семејство. Ројтерс соопшти дека не може независно да го потврди извештајот. Украина негира дека таргетирала цивили.

ЕУ и Велика Британија во понеделник ја таргетираа Русија со координирани санкции поради кибер нападите во Европа, обвинувајќи ја разузнавачката агенција ФСБ на Москва за вмешаност. Брисел соопшти дека воведува санкции за девет лица и четири субјекти, додека Лондон соопшти дека додава 24 имиња на својата црна листа. Меѓу оние што се предмет на замрзнување на средствата и забрани за визи се офицери на руската воена разузнавачка агенција ГРУ и наводни киберкриминалци кои работат заедно со руската држава.

ЕУ и Велика Британија соопштија дека неодамнешниот обид за кибер напад насочен кон критичната инфраструктура во Полска, вклучително и електричната мрежа, е најновиот во низата такви потези од страна на шпионскиот центар Центар 16 на ФСБ. Француското министерство за надворешни работи додаде дека меѓу санкционираните цели е „група која тврдеше дека има дестабилизирачки дејствија против Олимписките игри во Париз 2024“. ЕУ соопшти дека „меѓу другите, Франција, Германија, Полска, Кипар, Холандија, Австрија, Словачка, Романија и Финска биле цел“ во кампања што датира од пред неколку години.