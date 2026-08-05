Руските напади околу главниот град на Украина, Киев, убија четиринаесет лица, повредија 27, а магацини беа оштетени во текот на ноќта, соопштија претставници на службите за итни случаи. Предупредувањата за воздушен напад траеја повеќе од еден час низ главниот град со 3 милиони жители, каде што воената администрација соопшти дека седум локации биле погодени во напад што започнал по полноќ.

Властите соопштија дека едно лице загинало, 24 се повредени, а зградите се оштетени во неколку области на Киев.

„Можеби сè уште има луѓе под урнатините“, напиша градоначалникот Виталиј Кличко на Телеграм откако спасувачите извлекоа две лица од урнатините на магацин во близина на центарот на градот што беше уништен во нападот.

„Операциите за пребарување и спасување се во тек.“

Возач на брза помош беше меѓу 24-те повредени, од кои четворица сè уште се во критична состојба, додаде тој.

Утрово, руското Министерство за одбрана соопшти дека погодило логистички центри и центри за снабдување во Киев и околните области, обвинувајќи ги дека се користат за воени цели.

Кличко рече дека нападот предизвикал пожари во магацини и складишта, но првичните извештаи дека гори 20-катна станбена зграда се покажаа неточни. Голем пожар избувна на периферијата на градот, рече тој, а остатоци од паднат проектил паднаа покрај станбена зграда.

Воената администрација на Киев соопшти дека нападот предизвикал истекување на амонијак со кое се справувале екипите за итни случаи.

Сведоци на Ројтерс слушнале експлозии низ целиот град. Кличко рече дека единиците за воздушна одбрана побрзале да го одвратат нападот.

Русија ги засили нападите врз Киев во последните недели, од кои неколку во изминатиот месец. Во Русија, Украина погоди логистички центар на рускиот онлајн трговец на мало Вајлдберис, додавајќи на повеќе од десетина што неодамна ги оштети.