нед, 17 август, 2025

Нови протести во Србија, запалени просториите на владеачката партија, полицијата фрли солзавец

Министерот за внатрешни работи Дачиќ изјави дека се уапсени 18 лица

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Протести во Нови Сад по избирање на нов градоначалник, Принтскрин: ТВ Н1

Протестите низ цела Србија, проследени со инциденти и судири на граѓаните со полицијата продолжуваат и овој викенд. Синоќа големи собири имаше Белград, Нови Сад и други градови. Во Ваљево, беа нападнати просториите на СНС, се пукаше со пиротехнички средства и избувна пожар, кој брзо беше изгаснат, а полицијата употреби солзавец и шок бомби против антивладините протестанти.

Студентите, пред почетокот на блокадите ги повикаа граѓаните, заради лична заштита, да не доаѓаат на протестот без очила и нешто за покривање на устата во случај на солзавец.

„Дополнително, носете шлемови за секој случај – тие не пречат додека се носат, а можат да бидат многу корисни“, рекоа студентите.

Во Ваљево, млади луѓе со маски фрлаа пиротехнички средства и го искршија стаклото на просториите на владеачката партија СНС. Просторијата се запали, а набрзо пристигнаа пожарникари и го изгаснаа пожарот.

Според репортерот на Н1, станувало збор за мала група граѓани, а голем дел од толпата се засолнила кога просториите на СНС почнале да бидат вандализирани.

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, вечерва на Инстаграм напиша дека доаѓа времето на одговорност и дека сите луѓе што палеа, демолираа, ќе одговараат и ќе бидат казнети за своите злосторства.
„Ова, со сите лоши работи што ги носи во нашата земја, на сите нас, има едно добро, сите маски паднаа, луѓето гледаат сè, нервоза, доаѓа времето на одговорност и сите овие луѓе што гореа, уништија ќе бидат казнети за своите злосторства. Србија, вредниот народ, никогаш нема да може да победи. Ви благодарам за вашата љубов и поддршка“, напиша српскиот претседател Александар Вучиќ на Инстаграм.

Министерот за внатрешни работи Ивица Дачиќ изјави дека најмногу инциденти имаше во Ваљево, Белград и Нови Сад, уапсени се 18 лица и воспоставен е јавниот ред и мир во сите градови.

Причината за протестите што се случуваат низ целата земја започнаа како одговор на инцидентите во Врбас и Бачка Паланка.

