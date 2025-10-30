чет, 30 октомври, 2025

Нови пет лица уапсени во врска со кражбата во Лувр, меѓу нив е и еден од крадците

Најновите апсења, сепак, не помогнале во откривањето на накитот

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Уште пет лица беа уапсени во врска со грабежот на крунските скапоцености во Лувр, вклучувајќи и еден човек идентификуван со ДНК како еден од осомничените крадци – изјави денеска парискиот обвинител, сигнализирајќи дека се стегнува мрежата околу осомничените за кражба низ француската престолнина и предградијата. Одделните операции доцна во ноќта во Париз и блискиот Сен-Сен Дени го зголемија вкупниот број на уапсени на седум. Обвинителката, Лор Бекуо, изјави за радио RTL дека еден од притворените е осомничен дека бил дел од тимот од четири лица што ја ограби галеријата Аполо во Лувр сред бел ден на 19 октомври.

Таа рече дека осомничениот е поврзан со ДНК траги, а другите приведени, рече таа, ќе можат да дадат информации за тоа како се одвивале настаните, но не ги откри нивните идентитети или други детали.

Бекуо рече дека најновите апсења сепак не помогнале во откривањето на пленот, кој вклучува ѓердан од дијаманти и смарагди што Наполеон Бонапарта ѝ го дал на царицата Марија Луиз како свадбен подарок. Украдените парчиња – проценети на 102 милиони долари – исто така вклучуваат крунски накит на кралиците Марија-Амелија и Хортенза од 19 век, како и тиарата од бисери и дијаманти на царицата Евгенија.

Француската полиција призна дека има големи слабости во безбедноста на Лувр, претворајќи ја кражбата среде бел ден во национална расправа за тоа како Франција ги штити своите богатства. Шефот на париската полиција рече дека првото предупредување до полицијата не дошло од безбедносните системи на Лувр, туку од велосипедист надвор кој се јавил на линијата за итни случаи откако видел мажи со кациги како се креваат во корпа од кран.

