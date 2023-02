Нови отпуштања во Твитер, меѓу нив и на директорка што спиела во канцеларија поради премногу работа

Една од директорите во Твитер која минатата година објави фотографија на која се гледа како спие на подот во една од канцелариите поради долгите часови работа, е меѓу последните отпуштени од компанијата која е во сопственост на Илон Маск, пренесе „Хил“. Њујорк Тајмс во неделата објави дека Твитер викендов отпуштил уште околу 200 вработени – приближно 10 отсто од работната сила на компанијата.

Причината за отпуштањата е нејасна, а многумина од отпуштените дознале дека добиле отказ дури откако го изгубиле пристапот до сметките за електронска пошта и до службените лаптопи. Новинарот на „Врџ“, Алекс Хит, повикувајќи се на поранешни вработени во Твитер, објави дека новите отпуштања можеби се увертира за Маск да инсталира „целосно нов режим“ на Твитер.

Меѓу отпуштените се повеќе директори кои на овие функции дошле по преземањето на компанијата од милијардерот Маск. Тој, пак, изјави дека работи на „стабилизирање на организацијата“.

Извршната директорка на „Твитер Пејментс“, Естер Крафорд, во неделата ретвитна своја фотографија од минатата година на која може да се види како таа спие во вреќа за спиење во канцеларијата, а на фотографијата пишува „Кога вашиот тим деноноќно работи за да ги исполни роковите, понекогаш #СпиетеКадеШтоРаботите“.

Во твитот во неделата таа напиша „Најлошото што можете да го извлечете гледајќи ме мене како целосно му се препуштам на Твитер 2.0 е дека мојот оптимизам и напорната работа беа грешка“.

The worst take you could have from watching me go all-in on Twitter 2.0 is that my optimism or hard work was a mistake. Those who jeer & mock are necessarily on the sidelines and not in the arena. I’m deeply proud of the team for building through so much noise & chaos. 💙

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) February 27, 2023