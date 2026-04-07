Иран и Израел утрово разменија напади, откако Техеран пркосно одби повторно да го отвори Ормускиот теснец и да прифати договор за прекин на огнот во пресрет на рокот поставен од американскиот претседател Доналд Трамп за да се согласи со неговите барања. Иран го отфрли американскиот предлог посредуван од Пакистан за итно прекинување на огнот и укинување на неговата ефективна блокада на теснецот, по што ќе следат разговори за поширок мировен договор во рок од 15 до 20 дена, според извор запознаен со планот.

Иранскиот одговор се состоел од 10 клаузули, вклучувајќи крај на конфликтите во регионот, протокол за безбедно поминување низ Ормускиот теснец, укинување на санкциите и реконструкција, објави официјалната новинска агенција ИРНА.

Во понеделник, Трамп рече дека „целата земја може да биде неутрализирана за една ноќ, а таа ноќ може да биде утре вечер“. Тој вети дека ќе ги уништи иранските електрани и инфраструктура ако Техеран одбие да се согласи пред рокот.

Без договор, Трамп рече дека секој мост во Иран ќе биде уништен до полноќ во среда и секоја електрана во Иран ќе биде надвор од работа, ќе гори, ќе експлодира и никогаш повеќе нема да се користи.

Рано утрово, израелската војска соопшти дека завршила бран воздушни напади насочени кон инфраструктурата на иранската влада во Техеран и други области. Употребувала системи за воздушна одбрана за пресретнување на ракети лансирани од Иран.

Саудиска Арабија пресретнала балистички ракети кон нејзиниот источен регион, а остатоците паѓале во близина на енергетските постројки, соопшти Министерството за одбрана без да прецизира кој ги лансирал проектилите.

Саудиска Арабија е нападната од стотици ирански ракети и беспилотни летала откако САД и Израел ја започнаа војната против Иран на 28 февруари, од кои повеќето беа пресретнати, соопштија властите.

Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати и Бахреин издадоа истовремени предупредувања за јавна безбедност во вторник.

Трамп ги отфрли прашањата дека неговото ветување за уништување на иранските електрани би претставувало воени злосторства, велејќи дека воопшто не е загрижен за таа перспектива.

Пратеникот на Иран во Обединетите нации во понеделник изјави дека заканата на Трамп за напад е „директно поттикнување на тероризам и дава јасен доказ за намера за извршување воени злосторства според меѓународното право“.

Заменик-министерот за спорт на Иран, Алиреза Рахими, во вторник ги повика уметниците и спортистите да формираат човечки синџири во електраните низ целата земја, а неговата највисока воена команда рече дека Трамп е „заблуден“.

Синагога во центарот на главниот град на Иран беше тешко оштетена од американско-израелски проектил во вторник, според полуофицијалната новинска агенција Мехр.

Трамп е на работ на политичка криза бидејќи Иран се покажа како потежок противник отколку што предвиде на почетокот на конфликтот, за кој рече дека има за цел да ја спречи земјата да гради нуклеарно оружје и да развива ракети за нивно испорачување.

Со 13 убиени американски војници од почетокот на конфликтот, тој се најде во уште поопасна ситуација кога американски борбен авион Ф-15Е беше соборен во петокот, а еден од двајцата пилоти остана заглавен длабоко на иранска територија.

Спасувачката мисија на американските командоси за извлекување на заглавениот офицер специјалист за оружје на безбедно помогна да се спречи катастрофална ескалација на политичката криза за Трамп.

Илјадници луѓе се убиени низ Блискиот Исток во војната, вклучувајќи 3.546 во Иран, соопшти американската група за човекови права ХРАНА, и речиси 1.500 во Либан, каде што Израел ги нападна милициите Хезболах, поддржани од Иран.