Нови израелски напади врз Газа, убиени 33 Палестинци

Најмалку 33 Палестинци беа убиени во вчерашниот бран израелски напади во Газа, соопшти агенцијата за цивилна одбрана и болниците управувани од Хамас. Израел ги изврши нападите како одговор на наводно кршење на договорот за прекин на огнот постигнат со посредство на САД.

Министерот за одбрана на Израел го обвини Хамас за напад во јужна Газа во кој беше убиен еден израелски војник во вторникот и за кршење на условите за враќање на телата на починатите заложници. Хамас тврдеше дека нема никаква врска со нападот и инсистираше дека е посветен на договорот за прекин на огнот.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, тврдеше дека ништо нема да го загрози прекинот на огнот, но додаде дека Израел треба да возврати кога неговите војници ќе бидат цел.

Израелските напади погодија домови, училишта и станбени блокови во градот Газа и Беит Лахија на север од Газа, Буреиџ и Нусејрат во центарот и Кан Јунис на југ, според сведоци.

Во градот Газа, сведоците опишаа дека виделе столбови од оган и чад како се креваат во воздухот додека експлозии потресоа неколку станбени области.

Портпаролот на Цивилната одбрана утрово изјави за Би-Би-Си дека 14 лица се убиени низ градот, вклучувајќи три жени и еден маж кои биле извлечени од урнатините на домот на семејството Ал-Бана во јужната населба Сабра.

Во урбаниот бегалски камп Буреиџ, пет члена на семејството Абу Шарар беа убиени во напад врз нивниот дом, рече тој. И во Кан Јунис, уште пет лица беа убиени кога авиони погодија возило на пат северозападно од градот, додаде тој.

Портпаролот на Цивилната одбрана рече дека нивните спасувачки екипи работат во исклучително тешки услови и дека се плаши дека бројот на жртви ќе се зголеми бидејќи се верува дека некои исчезнати лица се заробени под урнатините.

Во краткото соопштение објавено од канцеларијата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во вторникот вечерта се вели дека тој ѝ наредил на војската да изврши силни напади во Газа, но не ги наведе причините.

Сепак, неговиот министер за одбрана рече дека Хамас ја преминал црвената линија со започнувањето напад врз израелските војници во Газа.

„Хамас ќе плати многукратно за нападот врз војниците и за кршењето на договорот за враќање на паднатите заложници“, предупреди Кац.

Израелски воен претставник изјави дека нападот се случил источно од Жолтата линија, која ја демаркира територијата контролирана од Израел во Газа според договорот за прекин на огнот.

Утрово, израелската војска објави дека е убиен еден резервен војник, наредник Јона Ефраим Фелдбаум. Израелските медиуми објавија дека тој бил дел од воен инженерски тим кој дејствувал во јужниот град Рафа кога бил нападнат. Вооружени лица наводно излегле од подземен систем на тунели и отвориле оган врз војниците, вклучително и со ракетни гранати.

Хамас издаде соопштение во кое негира дека неговите борци нападнале израелски војници и ги осудува израелските напади.

„Хамас потврдува дека нема никаква врска со инцидентот со пукањето во Рафа и ја потврдува својата посветеност на договорот за прекин на огнот“, се вели во него.

Претседателот на САД Доналд Трамп им рече на новинарите: „Како што јас разбирам, тие убија еден израелски војник. Значи, Израелците возвратија удар и треба да возвратат. Ништо нема да го загрози прекинот на огнот“, рече тој.