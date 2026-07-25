Две големи заплени на кокаин, едната во Либерија, другата во Италија, повторно го доведоа во преден план можното учество на Србија во шверц на кокаин.

Бидејќи во најголемата заплена во историјата на Либерија, вредна 370 милиони долари, беше уапсен и еден српски државјанин, додека во италијанското пристаниште Вадо Лигуре, дел од товарот беше обележан со српското знаме меѓу 770 килограми кокаин.

Шестотини и педесет пакети со исклучително чист кокаин скриени во пратка банани од Еквадор паднаа во рацете на италијанската финансиска полиција и царина.

На некои од нив имаше српски знамиња. Овој товар тежок речиси 800 килограми беше втор откриен за кратко време во италијанското пристаниште Вадо Лигуре.

„Знамето на Србија не е доказ дека кокаинот бил наменет за српскиот пазар, ниту дека криминални групи од Србија стојат зад шверцот. А можна врска со Србија може да се утврди со понатамошна истрага“, смета Саша Ѓорѓевиќ од Глобалната иницијатива против транснационалниот организиран криминал.

Новинарот на порталот Нова.рс, Милош Ж. Лазиќ, вели дека каде и да одите во Загреб, имате или Срби или Црногорци кога станува збор за транспорт и трговија со кокаин.

За да откриеме дали тука има удел на балкански криминални групи, велат нашите соговорници, треба да се почешаме површно за да видиме дали има криминални групи во Еквадор од овие области кои шверцуваат кокаин.

Истражителите ги идентификуваа балканските трговци со дрога како многу силни играчи во трговијата со кокаин кон Западна Европа и Австралија.

„Пратки од српски и други групи од Балканот честопати воопшто не поминуваат низ Србија, но кокаинот од Латинска Америка се транспортира директно до европските пристаништа и најголемите пазари во Западна Европа и Австралија. Во такви случаи, Србија се јавува како место на живеење, како место од каде што криминалците комуницираат со своите соработници“, вели Ѓорѓевиќ.

Функционирањето на криминалните групи е невозможно без помош и соработка на дел од државните структури. Или дури и на самите институции.

Во преписката на Скај отворена во Црна Гора, амбасадата на Србија во Лисабон е наведена како безбедно место за криење кокаин. Српската страна никогаш не реагираше на овие обвинувања.

„Гледаме дека еден куп од нив имаат украдени идентитети, а не фалсификувани документи, што е невозможно да се направи без соработка со полицијата. Само еден полицаец е секогаш осуден за вакви кривични дела, што е исклучително невообичаено“, вели новинарот Лазиќ.