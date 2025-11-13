Документи објавени од надзорниот комитет на Претставничкиот дом вчера откри дека персоналот на Џефри Епштајн го известувал за движењето на Доналд Трамп и дека покојниот трговец со луѓе за сексуална работа бил во тек со вестите за својот поранешен пријател години по влошувањето на нивната врска.

Ова откритие на околу 20.000 страници од републиканските членови на комитетот поврзани со Епштајн доаѓа во време кога Трамп продолжува да се бори со политичките последици поврзани со нивното минато пријателство – и неуспехот на неговиот оддел за правда да објави документи како што долго време ветуваше за време на кампањата.

Поголемиот дел од дискусиите што ги разгледа „Гардијан“ околу локацијата на Трамп се чинеше дека се однесуваат на логистика на авионски летови, бидејќи тој и Епштајн често користеа исти аеродроми.

На 25 ноември 2016 година, само неколку недели откако Трамп победи на претседателските избори, пилотот на Епштајн, Лари Висоски, напиша: „Трамп сè уште треба да полета во недела помеѓу 16 и 18 часот. Јавете ми се дали сме сигурни дека ќе се вратиме во сабота во 18 часот?“ Епштајн одговори: „Ќе ве известам утре наутро.“

Но, други е-пораки ги следеа движењата на Трамп поопшто. Епштајн добил известување на 2 декември 2017 година: „Трамп денес е во нашето соседство. Изгледа дека оди во Парк 740 на собирање средства“. Името на испраќачот било редигирано во соопштението за е-поштата, но било потпишано од Ричард Кан, сметководителот на Епштајн.

Еден посетител што чекал пред домот на Епштајн се пошегувал за Трамп додека чекал да влезе внатре. „Јас сум на вратата, но ќе почекам да дојде моето време… не сакам да дојдам рано за да го најдам Трамп во твојата куќа“, напишале тие, додавајќи две насмеани емотикони. Нивното име било редигирано во е-поштата.

Досиејата, исто така, укажуваат дека соработниците на Епштајн испратиле бројни вести поврзани со Трамп, вклучувајќи извештаи што вклучувале контроверзии околу претседателот. Вестите вклучувале сторија од јануари 2019 година за апсењето на сојузникот на Трамп, Роџер Стоун, и статија за разговорите на Мајкл Коен со обвинителите.

Размените е-пораки со пријатели и соработници покажале дека Епштајн го омаловажува Трамп. Во една преписка од декември 2018 година, Епштајн му рекол на поранешниот секретар на финансии Лари Самерс дека „Трамп – е на границата на лудило“ – алудирајќи на неговиот поранешен адвокат, Алан Дершовиц.

Во друга размена во март 2018 година, Лендон Томас Џуниор, тогашен новинар во Њујорк Тајмс, му испратил на Епштајн статија од Дејли Бист во која се размислувало дали Трамп е блиску до „психијатриски слом“. Епштајн одговори: „Се чувствува осамен и е луд!!!“, им кажав на сите од првиот ден.

Запрашана за коментар за е-поштата, портпаролката на Белата куќа, Абигејл Џексон, рече: „Овие е-пошти буквално ништо не докажуваат.“ Претставник на Самерс не одговори веднаш на барањето за коментар.

Епштајн доби повеќекратни информации од својот пилот за движењата на Трамп во текот на годините опфатени со објавувањето. „Ажуриран распоред на новоизбраниот претседател: Авионот на Трамп ќе пристигне во Орландо во 17 часот во петок за настанот, а потоа ќе пристигне во Палм Бич околу 22 часот. Тој обично доцни, па 23 часот може да биде реално време за неговото пристигнување на PBI“, напиша Висоски во декември 2016 година, исто така забележувајќи дека аеродромот ќе биде затворен 20 минути пред и по пристигнувањето на Трамп.

„Ќе ве известувам ако времето се промени“, рече тој. Е-поштата на Висоски за летовите на Трамп се чини дека е одговор на е-поштата на Епштајн во која тој му пишува „нема да замине до 20 часот утре“.