Новата иновативна MMO игра „Sword of Justice“ пристигнува на 7 ноември

Sword of Justice е игра од кинеско производство од девелоперите NetEase и е новонајавена во жанрот на Масивна Мултиплејер Онлајн Игри (ММО) која беше долго време во изработка.

Иако многу потсетува на старата игра Perfect World и понапредната игра Blade and Soul се работи за сосема ново ММО со иновативни нови каратеристики што не се присутни во ниедна друга ваква игра, но сепак ги содржи и повеќето генерични механики.

Во оваа игра NPC карактерите (Non Player Characters) кои во другите вакви игри ви даваат задачи и најчесто не се повеќе репонзивни од таа улога, во Sword of Justice праќачите на херојот на задача се појачани со Вештачка Интелигенција и ги памтат сите ваши избори во дијалозите што ги имате со нив и се респонзивни на се’ што правите кога сте во интеракција со нив.

Сличностите со гореспоменатите игри Perfect World и Blade and Soul се очигледни во два момента: Perfect World имаше маунт (термин за превозно средство или животно за јавање) кој што беше голем широк меч на којшто можеше да се лета во стилот на стрипскиот суперхерој Силвер Сурфер и еве како изгледаше тоа пред 20 години.

Вториот момент на директно преработени идеи е високите скокови, подлетнувања и лизгања низ воздух како со глајдер со самите ликови, еве како изглеше тоа своевремено во играта Blade and Soul.

Blade and Soul не само што се уште се игра, туку со години беше практинувана за дуели во е-спорт натпревари во видеоигри со стримање во живо од гејминг арени и стадиони. Опцијата да се борите против други играчи ќе ја има и во Sword of Justice.

Исто така мора да се спомене дека иако играта Black Desert Online – BDO (за која имаме повеќе написи на следниот линк) и по излегувањето на Sword of Justice се’ уште ќе го држи првото место за правење и уредување карактер или таканаречена костумизација. Тоа е процес кога се прави нов лик -креативно да му се менува изгледот до детали на шминка, накит на глава, фризури и разни бои на коса, кожа и очи, додавање лузни и ред други опции со кои се располага-еве како ќе изгледа тоа во Sword of Justice:

А ова е забрзано видео каде може да се разгледа набрзина распонот на опции за кустомизација на лик во Black Desert Online -која очиглено има повеќе панели и начини да се направи херој или хероина во детали како ваш лик во играта:

За оваа активност во BDO имаше и онлајн настани во вид на светски натпревари кој ќе направи лик што естетски ќе изгледа најдобро. За жал едиторот во Sword of Justice ќе биде послаб во дадени опции од веќепостоечкиот на BDO.

Ова е едно од најскорешните видеа за промоција на играта:

Играта Sword of Justice пристигнува на 7 nоември на сите уреди-конзоли и компјутери и нивни сервиси и ќе биде бесплатна ММО игра за која по горенаведеното прво видео од девелоперите инстантно започна свој след на светска слава и заинтересираност кај гејмерите и гејмерките низ целиот свет.