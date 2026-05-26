Револуционерната кинеска игра „Where Winds Meet“ ќе има голем апдејт на 28 мај со кој пристигнува најнова експанзија за глобалната верзија наречена „The Imperial Palace“ каде што се очекува да има левелирање до левел 100 ( за околу две недели од сега) но и во продолжение и над стотиот левел.

Главниот град „Кајфaнг“ („Kaifeng“) имаше заклучена голема средишна зона од империјалната палата што сега ќе се отклучи, со сосема нова кампања на приказни, нов реон -самата палата и босеви со инвентивни механики кои ќе бидат уште потешки за победување од сите претходни -дека левелирањето во играта ви ја зголемува и самата тешкотија на играта.

Стилот на играта е како на „Souls“ игрите за кои имаме детален водич овде. Ова е трејлерот за експанзијата што следи која е насловена „The Imperial Palace“:

Исто така многу играчи се радуваат за новото оружје што ќе дојде со експанзијата ( иако е дискутабилно дека ова може да биде и во месец Јули летово) а тоа се таканаречените „Fist Weapons“ (во слободен превод „Железни тупаници“) оружје со кое одат кул анимации со кунг фу удари од Вушу и Винг Чунг, каде се застапени и удари со нозе и многу кул анимации при борењето.

Бидејќи неодамна имаше намаление на цената на Скин што ви го претвара ликот во хуманоидна Панда мечка-повеќето играчи имаат актуелна шега дека со новите “фистови“ („Fist Weapons“) сите играчи одеднаш ќе станат Кунг Фу Панда, дека многу од глобалната заедница го купија скинот за да ги поддржат девелоперите на играта и нивната работа.

Со ова оружје во пар доаѓа и ново “Rope Dart“ оружје кое е комплементарно со главното оружје. Еве како изгледа борењето кое е толку долгоочекувано на глобалната верзија на „Where Winds Meet“:

Од останатите позитивни карактеристики што ги носи најновата експанзија е секако најпопуларна новододадената опција да имате милениче во играта што ќе ве следи насекаде, во стилот на минипетови од други ММО-игри но животно придружник со нормална големина кое не се бори, но е покрај вас во вид на куче, волк, дива мачка па дури и за пет може да имате и гуска.

Гуските во играта претставуваат најопасни непријатели босеви поради комичен момент нешто што се смета за мирно и пасивно плашливо суштество да биде најмоќен непријател бос. Слично како пародијата на „Монти Пајтон“ со опасниот убиец чудовиште Зајак во филмот “The Holy Grail“ кое првично изгледа како невино суштество.

Од тука е и пародијата со премоќните гуски босеви. Петовите во играта ќе го следат и имитираат вашето однесување, но и ќе бидат нова одговорност за играчите кои ќе треба да ги одржуваат петовите. Секако лекција за најмладите дека и чувањето маче или куче во вистински живот носи одговорности.

Трета работа за која се возбудени гејмерите во однос на новата експанзија е пристигнувањето на базично домување во играта -секој играч да има свој дом во играта со куќа и имот. Досега тоа се правеше рачно и со многу мака за конструкции во играта и многу материјали -но овојпат е имплементирано таканареченото Player Housing од самата игра.

И „World of Warcraft“ ја воведе истата опција -но во таа игра играчите испадна дека се незаинтересирани за таа карактеристика и тоа е само сувишно за таа игра. Во „Where Winds Meet“ е различно, дека нема „Pay Wall“ за декорации и градење -туку со злато во играта може да си го украсувате и модифицирате домот на младиот херој или херојка што го/ја играте како протагонист во приказната.

Исто така се воведува и градинарство и растење различни прехрамбени производи на нива, со кои ќе може да се тргува што ја трансформира играта во игра што може да се игра и комплетно без борење.

Додека самата приказна со милитаристичка кампања на војна, интриги и мрачни сили останува да се види колку е добро сработена во наративот. Иако според сетингот се очекува да биде добра разгранувачка приказна и нова авантура со вредни награди и скинови во самата игра.

За значењето на скиновите во видеоигрите имаме и претходен напис што може да го прочитате овде кој го објаснува целиот концепт. А во „Where Winds Meet“ скиновите играат голема улога и се важен дел од играта.

Воведени се и други преструктурирања на тоа како се одвива целата игра-како „Leisure mode“ каде се фрлаат коцки за натпревари, „Martial Path Domain“ нов начин за групирање на играчи за „PvE“ содржини и „Tomb Raiding Mode“ за кое има многу малку објаснето како ќе функционира на глобалната верзија кое би требало да ја ревитализира класичната верзија на „Dungeon Runs.“ (Играње „Dungeons“ -поминување инстаници со помал број играчи со екслузивни награди ако се завршат и ако се „грајндаат“).

Измените веќе се до степен каде може да ја трошите дневната енергија за инстантно поминување босеви ако имате заслужено одредени услови. Дури веќе во играта има и „Mystic Skill“ со кој има шанса -веднаш да биде поразен босот по употреба на скилот -што личи како потегот „клизачи“ во фудбал. Исто така за скилот познат како „Flute Skill“ кој базично прави магија слична на „StarFall“ од „Warcraft 3“-ќе може да додавате употреблива музика од интернет -и да си подесувате песни кои ќе свират при употреба на скилот.

Се очекува оваа следна експанзија да донесе многу забава но и полека, полека да се изедначи со тоа до каде е моментално и кинеската оригинална верзија со напредокот на играта. Гејмерите шпекулираат дека во иднина се очекува новитетите во Кинеската и Глобалната верзија да излегуваат истовремено, но не се очекува и нивно спојување.

Самата игра има доста добри филтри за заштита од говор на омраза и јасен систем за банирање, кинеските девелопери се доста строги околу овие правила со цел за заштита на играчите и повеќе нормална забава на видеоигра што ја прави средината „нетоксична.“

Мора да се напомене дека оваа игра има огромен фактор на имерсија и знае да ги вовлече своите играчи во долги сесии на играње, но нуди и релаксација со природни пејсажи и прекрасна кинеска новокомпонирана музика, додека пејсажите се во помал број во други слични игри, во оваа видеоигра релаксирањето во симулирана природа е голем дел од самата игра која охрабрува истражување.

