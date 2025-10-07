Новата десета сезона на Diablo 4 – „Сезона на Пеколниот Хаос“

Во новата сезона се презентирани нови козметички сетови за оклопи и оружја, коњи и диви големи мачки тигри, лавови, леопарди и пантери за јавање со нивни посебни оклопи и додатоци

Играта Diablo 4 доби нова сезона 10 наречена „Сезона на Пеколниот Хаос“ (Season of Infernal Chaos). Иако се задржуваат старите механики и се надоградуваат со сезонско тематски моќи овојпат споредните моќи што се добиваат исклучиво со играње на сезоната 10 прават значителна разлика во појачувањето на ликот што го играте, додека претходните сезони имплементираа нови системи без толкав имакт да испаднe ликот премногу моќен -како сега.

Во новата сезона се презентирани нови козметички сетови за оклопи и оружја, коњи и диви големи мачки тигри, лавови, леопарди и пантери за јавање со нивни посебни оклопи и додатоци.

Тематиката е алудира на крвавост и играчите не се претерано воодушевени од новите козметички ајтеми – за што големо влијание има што се заклучени зад Paywall – односно мора да се плати вистински пари за да се добијат – комбинирано со токени кои ги освојувате со играње. Каде се скиновите прескапи треба и да губите време да ги заслужите и отклучите со континуирано играње.

Новитетот што се однесува до нови работи во кеш-шопот моментално во тек е настан на кој има тематски скинови од играта Starcraft 2, но исто така се даваат беспланто и козметички ајтеми и емблеми за преставување на ликот -со тематики од Протос, Теран и Зергите. И овој настан трае ограничено време- додека за состојбата на Starcraft 2 моментално е најавено дека ќе биде аптејтирана и изменета играта во компетитивното multiplayer играње.

Во самата сезона се рециклирани и повеќе претходни карактеристики со не толку голем фокус на Helltides (Пеколните Плими) настани каде никнуваат хорди демони привремено низ целата дадена мапа периодично во одреден реон.

Што се однесува до Infernal Hordes (Пеколните Хорди) треба посебни клучеви-ајтеми што се добиваат со играње Dungeons за да може да ги играте. „Пеколните Хорди“ претходно беа најбрз начин за појачување на опрема и искуство (Experience или скратено XP) ликови преку заеднички грајнд на играчи.

Сега играчите замеруваат за новата механика каде Spires -кули што никнуваат од пеколот на површината -имаат ново правило дека треба ги напаѓате непријателите во неопосредниот радиус на кругот на кулата за да се има ефект самата кула да се сруши, ова важи и за ликови што удираат од блиску (melle) и од далеку (ranged).

Оваa нова промена е единственото лошо функционално нешто како новитет, затоа што кога изникнуваат пеколните кули наречени Spires -мора да се поместите дека доаѓаат со AOE (Area of Efecct -splash damage) па брзо да се вратите по екслозијата да ги победите непријателите близу до кулата. Ова е очигледно комплицирање за да се успори напредокот што претходно полесно се правеше во Infernal Hordes, со тоа што играчите би биле задржани подолго во играта за почесто да го гледаат кеш шопот и да купуваат – како и да станат уште позависни од играта -посветувајќи се на варитет од активности.

Тоа што е чудна карактеристика на Diablo 4 како игра е што во основната механика сите ликови се DPS (Damage Per Second) „нанесувачи на оштетување на противнците“, за разлика од класичното „свето тројство“ од RPG игрите со улоги на Tank, Healer и dps. Како резултат на ова и во други игри со ваква поставеност -секој лик да е фајтер- почнаа намерно да се прават хибридни класи со специјални билдови кои емулираат Support класи како Healer и Buffer -Лекувач и Појачувач и гејмерите го нарекоа ваквиот вид на градење ликови „Zero Dps“.

Исто како што Diablo франшизата го дефинира жанрот на изометриски Hack and Slash RPG игри, беше меѓу првите што го игнорираат „светото тројство“ објаснето погоре.- Кое сеуште е во употреба во многу MMORPG игри, но не и во „диабловидните“ игри како Path of Exile 2 за која е најавено да има нов уникатен endgame и Last Epoch за која е најавено дека ќе излезе цела нова експанзија. Споменативе две игри и се здрава конкуренција на Diablo 4. Но сепак статистички Diablo 4 моментално е една од најактивно играните и најпопуларните игри во светот.

Ако имавте потешкотии да ги разберте гејмерските термини во овој напис ви препорачуваме да го консултирате следниот Водич за термини во RPG игри, каде секој гејмерски термин, фраза и назив е детално објаснет. A за самата игра имаме и претходни написи што може да ги прочитате овде.

Моментално Diablo 4 и нејзината експанзија Vessel of Hatred се на снижена цена и до 60% на Battle.net иако цените варираат драстично помеѓу основни изданија, делукс или ултимативно издание што содржи повеќе уникатна козметика.

А ако веќе ја имате играта, можете сепак бесплатно да ја одиграте сезоната -без можност да ги отклучите сите скинови. Но со нова приказна и механики кои драстично ја олеснија играта иако на моменти знае да биде тешка.

Со повеќето ликови клучно е нон стоп да се движите додека се борите за да преживеете. Сега за сега целиот фидбек за Сезона 10 на Diablo 4 е позитивен и вратен е голем дел од популацијата на играта, како што знае да биде за времетраење на секоја нова сезона.