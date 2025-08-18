пон, 18 август, 2025

Нова донација со компресивна облека за повредените во трагедијата во Кочани

Со ова, вкупната вредност на досегашните три испораки надминува 3,4 милиони денари

Граѓанската иницијатива „Support Kocani“ ја реализира и третата пратка компресивна облека, наменета за преживеаните лица од пожарот во Кочани, соопштуваат оттаму.

„Облеката е веќе предадена на Општата болница во Кочани, со цел да се овозможи правилна рехабилитација и побрзо заздравување. Вредноста на оваа набавка изнесува 2.193.047 денари (35.555 евра), а парите се целосно обезбедени исклучиво преку донации од граѓани, компании и поддржувачи од земјата и дијаспората. Со ова, вкупната вредност на досегашните три испораки надминува 3,4 милиони денари. Со оваа пратка се опфатени втората тура на нарачки од првите две групи корисници на компресивна облека. Во оваа донација вкупно се обезбедени 176 парчиња специјализирана компресивна облека, изработени по индивидуални мерки за секој од засегнатите лица“, велат оттаму.

 

Нова донација со компресивна облека за повредените во трагедијата во Кочани

Нова донација со компресивна облека за повредените во трагедијата во Кочани

