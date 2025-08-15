пет, 15 август, 2025

Нова дигитална платформа за поврзување на МВР и Службен весник за побрзо објавување на изгубени лични документи и вадење нови

Наместо досегашната комуникација преку електронска пошта, информациите ќе се пренесуваат преку националната платформа за интероперабилност, врз основа на договор меѓу двете институции

Министерството за внатрешни работи воспоставува ново веб-решение за автоматска размена на податоци со „Службен весник“ за изгубени или украдени лични документи што треба да бидат објавени како неважечки.

Наместо досегашната комуникација преку електронска пошта, информациите ќе се пренесуваат преку националната платформа за интероперабилност, врз основа на договор меѓу двете институции.

Со новиот систем, „Службен весник“ ќе ги презема податоците на дневно ниво, а по нивното објавување, МВР автоматски ќе ги ажурира информациите во својот интерен систем. Целта е да се обезбеди побрза размена на податоци меѓу институциите и навремено информирање на граѓаните за неважечките документи.

