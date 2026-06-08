Земјотрес со магнитуда од 4,3 степени го погоди морскиот регион северно од островот Евија во близина на Атина рано утрово, соопштија грчките власти. Веднаш не се пријавени повредени или штети. Според Институтот за геодинамика при Националната опсерваторија во Атина, земјотресот се случил во 5:13 часот наутро по локално време, а неговиот епицентар бил 9 километри југозападно од Прокопи на длабочина од 16,4 километри.

Сеизмолозите изјавија дека потресот бил последица од земјотресот со магнитуда од 5,2 степени во неделата, кој бил широко почувствуван во Атина и други делови од централна Грција.

Ефтимиос Лекас, претседател на Организацијата за планирање и заштита од земјотреси (ОАСП), изјави за државниот радиодифузер ЕРТ дека низата афтершокови се одвива нормално и дека нема причина за загриженост. Повеќе од 110 афтершокови се регистрирани во областа од земјотресот во неделата.

Како мерка на претпазливост, основните училишта и локалното средно училиште денеска останаа затворени. Сепак, националните испити за прием на универзитети во Грција требаше да продолжат според планот во два назначени испитни центри во областа.