Нов тендер за привремени вработувања во Тетово, имињата остануваат „тајна“

Општина Тетово објави уште еден нов тендер за привремени вработувања, иако за оваа година склучи договор со приватна агенција во вредност од 34,9 милиони денари

Општина Тетово објави уште еден нов тендер за привремени вработувања, иако за оваа година склучи договор со приватна агенција во вредност од 34,9 милиони денари. Имињата на вработените преку приватната агенција остануваат „тајна“, градоначалникот на општината Билал Касами вели дека не можат да ги објават имињата на вработените, а дека податоците можат да се добијат преку Законот за пристап до информации од јавен карактер, пишува Порталб.мк.

Од 2022 до 2025 година Општина Тетово, заедно со јавните претпријатија „Тетово Транспорт“ и „Шари“, потрошиле над 1,6 милиони евра за договори за привремено вработување преку приватната агенција за вработување „Џоб 2011“,

Иако биле платени со јавни пари, јавноста не знае каде завршиле овие пари.

Во меѓувреме, Општина Тетово на 15 август 2025 година повторно објави нов тендер за привремени вработувања, чиј јавен повик заврши вчера (1 септември 2025 година) во 11:00 часот.

На прашањето зошто не ги објавуваат имињата на вработените преку приватната агенција, градоначалникот на општината, Билал Касами, вели дека во рамките на Законот за пристап до информации од јавен карактер може да се добијат информации за секој вработен во Општина Тетово, без разлика дали е вработен на определен или на неопределено време.

Меѓутоа, кога претходно Порталб.мк ги побара овие податоци, од Општина Тетово  не дадоа одговор.

„Ќе добиете како информација сè што е дозволено според законот “, рече Касами. На прашањето зошто не ги објавуваат податоците, Касами рече дека не можат да го направат тоа.

„Не можеме да ги објавиме имињата на вработените во општината, па затоа ги објавуваме имињата на оние кои се одговорни за одредени сектори и одделенија, но она што законот не го дозволува за објавување на сите имиња, не можеме да го објавиме, како новинар
можете да се интересирате за секој вработен, дали е вработен, каде е вработен и дали доаѓа на работа за да можеме да ви дадеме конкретни информации“, рече Касами.

За овие податоци  Порталб.мк  поднесе барање до Општина Тетово преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, при што општината мора да одговори во законскиот рок од 20 дена.

Потсетуваме дека пред неколку дена Порталб.мк ги анализирање договорите за привремени вработувања на порталот за јавни набавки, при што откри дека Општина Тетово, заедно со ЈПК „Тетово Транспорт“ и ЈКП „Шари„ за четири години потрошиле вкупно 102.378.130 милиони денари за привремени вработувања преку Приватната агенција Џоб 2011, што е околу 1.663.826 евра.

Вработувањата преку приватната агенција „Џоб 2011“ во Општина Тетово Податоците се прикажани во денари Општина Тетово ЈКП „Тетово Транспорт“ ЈКП „Шари“ Вкупно: 102.378.130 денари 1.663.826 евра

За овие вработувања критики имаше од Подобро за Тетово  и од Демократската Унија за Интеграција.

А по прашањата доставени од Порталб.мк, Државната комисија за спречување на корупција отвори предмет за овие одговори.
Актуелниот градоначалник на Општината, Билал Касами, пред да дојде на чело на општината вети отчетност и транспарентна општина, што е и дел од изборната програма за Тетово 2021-2025, каде што меѓу другото се нагласува: постојана отчетност за трошењето на јавните средства, постапките на администрацијата да бидат проверливи преку интернет за граѓаните и за другите.

И покрај ветувањата за транспарентност, Општината не ги објави имињата на вработените во Општина Тетово преку Агенцијата за вработување „Џоб 2022“, тие во неколку случаи објавија само податоци за договорите што се во сила, честопати по притисокот од јавноста и медиумите.

