Руски балистички ракети погодија најмалку два квартови во украинскиот главен град Киев рано утрово, предизвикувајќи пожари и убивајќи две лица, соопштија официјални лица.

Градоначалникот Виталиј Кличко на Телеграм рече дека две лица загинале, а шест други, вклучувајќи 16-годишен тинејџер, биле повредени во нападите. Сведоци на Ројтерс слушнале серија експлозии во градот.

Тимур Ткаченко, началник на воената администрација на градот, рече дека Русија го напаѓа Киев со балистички ракети.

Ова беше шести ваков напад врз украинскиот главен град само во јули, додека Русија ги ескалира своите воздушни напади врз Украина.

Украинските служби за итни случаи соопштија дека избувнал пожар во две магацински згради и паркирани камиони во близина во еден од квартовите, каде што загинаа двете лица.

Во градскиот кварт Свјатошински, западно од центарот на градот, избувнал пожар во еднокатен магацин.

Пет лица се повредени во двата инцидента, соопштија службите за итни случаи.

Пристанишниот град Одеса на Црното Море, исто така, беше нападнат рано утрово, изјави началникот на воената администрација на градот Сергеј Лисак, додавајќи дека е оштетен еден образовен објект.