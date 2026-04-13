Во изминатото деноноќие, полицијата регистрирала повеќе случаи на семејно и родово базирано насилство во Скопје, Куманово, Кичево, Охридско и Богданци, при што биле лишени од слобода неколку лица осомничени за физички напади, закани и малтретирање на сопруги, партнери и членови на семејството.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, на 12 април 2026 година во 17:50 часот во Скопје, на подрачјето на Карпош, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода Б.Ѓ. (41) од Скопје. Тој се сомничи дека еден ден претходно, на 11 април, во семејниот дом физички ја нападнал својата 43-годишна сопруга и ѝ упатувал закани. По целосното документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок.

Уште еден случај на семејно насилство бил регистриран на 13 април 2026 година во 00:40 часот во скопско, кога полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода Н.Д. (45) од Скопје. Според пријавата, тој на 12 април во домот физички ја нападнал својата 41-годишна сопруга, искршил дел од покуќнината, а потоа и со остри предмети упатувал закани. Во обид да му ги одземат острите предмети, неговата ќерка и син се здобиле со расекотини. И за овој случај, по неговото целосно документирање, ќе биде поднесен соодветен поднесок.

На 13 април во 04:10 часот, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода Н.К. (40) од Хрватска, поради сомнение дека во дом на подрачјето на Центар физички ја нападнал својата партнерка О.К. (37) од Украина и нејзината сестра, упатувал закани и оштетил дел од покуќнината. Подоцна, во 09:00 часот истиот ден, Н.К. пријавил дека и тој бил физички нападнат од неговата партнерка, која, според неговата пријава, се обидела да го нападне со остар предмет. Полицијата работи на расчистување на сите околности на случајот, по што ќе следува соодветен поднесок.

Случај на семејно малтретирање бил пријавен и во Куманово. На 12 април во 16:00 часот, вработена во Центарот за социјални работи Куманово пријавила во СВР Куманово дека 13-годишно дете било психички малтретирано од неговиот татко и било избркано од семејниот дом. За случајот е известен јавен обвинител, а малолетникот ќе биде сместен во згрижувачко семејство. Надлежните институции преземаат мерки за целосно расчистување на настанот.

Во Кичево, полициски службеници од ОВР Кичево го лишиле од слобода С.С. (26) од Кичево, постапувајќи по пријава од 27-годишна жена која навела дека била физички нападната од нејзиниот поранешен сопруг С.С. и од лицето Ќ.Д. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот, по што ќе бидат поднесени соодветни пријави.

Во охридско, на 13 април, полициски службеници го лишиле од слобода Д.С. (33), постапувајќи по пријава од неговата 24-годишна сопруга, со која се наоѓаат во бракоразводна постапка. Според пријавеното, во текот на ноќта меѓу 12 и 13 април, тој насилно ѝ го одзел мобилниот телефон, по што физички ја нападнал и ја принудил да влезе во неговото возило, каде, според пријавата, повторно ја нападнал и ѝ нанел повреди. По документирање на случајот, ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.

Уште едно приведување било извршено во Богданци. На 13 април во 01:15 часот, полициски службеници од СВР Струмица, односно ОВР Гевгелија, лишиле од слобода 37-годишен жител на Богданци. Тој бил приведен по претходна пријава дека на 12 април околу 22:00 часот, во семејниот дом, физички ја нападнал својата 26-годишна сопруга. Лицето е задржано во Полициската станица Гевгелија, а за настанот е известен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Гевгелија. По документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок.

Во сите случаи, полицијата најавува понатамошно постапување и поднесување соодветни пријави по целосно расчистување на настаните.