Норвешката принцеза Мете-Марит е вмешана во уште еден скандал откако новооткриените досиеја покажуваат години долг контакт со покојниот сексуален престапник Џефри Епштајн. Најновата транша од досиејата на Епштајн, објавена во петокот од страна на Министерството за правда на САД, вклучува речиси 1.000 споменувања на принцезаta Мете-Марит. Досиејата вклучуваат голем број е-пораки разменети меѓу нив, што сугерира дека биле во контакт од 2011 до 2014 година, објави норвешкиот дневен весник VG. Мете-Марит се омажила за идниот крал на Норвешка во 2001 година.

Откритијата доаѓаат во чувствително време за кралското семејство. Судењето на синот на Мете-Марит, Мариус Борг Хејби, за силување треба да започне во вторник. Тој е роден од врска пред таа да се омажи за крунскиот принц Хакон. Хејби се соочува со 38 обвиненија, вклучувајќи го и наводното силување на четири жени, како и наводни прекршоци поврзани со напад и дрога. Доколку биде осуден, може да се соочи со затворска казна до 16 години. Хоиби ги негираше најсериозните обвиненија, вклучително и оние за сексуална злоупотреба.

Во саботата, Мете-Марит се осврна на нејзината врска со Епштајн, кој се самоуби во затвор во 2019 година додека чекаше судење за сексуални злосторства против малолетници.

„Покажав лоша проценка и длабоко жалам што имав каков било контакт со Епштајн. Едноставно е срамно“, рече таа во соопштение издадено од кралската палата.

Вниманието на норвешките медиуми овој викенд беше фокусирано на многуте е-пораки што принцезата ги разменила со Епштајн, години откако тој се изјасни за виновен по обвиненија што вклучуваа барање проституција од малолетник во Флорида. Е-пораките содржани во досиејата сугерираа дека двајцата биле блиски, при што Мете-Марит му рекла на Епштајн дека ми го скокоткаш мозокот во една порака, а го нарекувала со меко срце и како мил во други.

Во 2012 година, Мете-Марит му рекла на Епштајн дека е многу шармантен и прашала дали е несоодветно мајка да предложи две голи жени кои носат даска за сурфање за тапетите на мојот 15-годишен син?

Неколку недели претходно, таа и Епштајн разменувале е-пошта за тоа како тој е на лов на жени во Париз. Таа одговорила дека француската престолнина е добра за прељуба и додала дека Скандинавците се подобар материјал за жени. Во друга, таа му се заблагодарила на Епштајн за цвеќето што ѝ го испратил кога се чувствувала лошо.

Размените редовно споменувале планови за средба, додека досиејата покажуваат дека таа, исто така, престојувала во неговата куќа во Палм Бич, Флорида, четири дена во 2013 година, кога Епштајн не бил таму.

Во својата изјава во саботата, 52-годишната Мете-Марит го изразила своето длабоко сочувство и солидарност со жртвите на Епштајн и рекла дека е одговорна за тоа што не го проверила подетално потеклото на Епштајн и не разбрала доволно брзо каква личност е тој. Сепак, досиејата вклучуваат размена од 2011 година во која Мете-Марит му рекла на Епштајн дека го пребарала на Googlе, додавајќи не изгледало баш добро, заедно со насмеано емотиконче. Во е-поштата не е наведено што пронашла за време на нејзиното пребарување преку интернет.

Палатата соопшти дека Мете-Марит го прекинала писмениот контакт со Епштајн во 2014 година, бидејќи сметала дека тој се обидува да го искористи својот однос со крунската принцеза како средство за влијание врз други луѓе. Додека седумнеделното судење на нејзиниот син започнува во Осло, не се очекува кралскиот пар да присуствува. Хакон им изјави на новинарите дека Мете-Марит ќе биде отсутна на приватно патување во тој период.