Американската амбасада во Осло е погодена од експлозија во раните утрински часови, соопшти норвешката полиција, пренесува Би-Би-Си.

Се додава дека во моментов „нема информации за тоа што точно се случило или кој може да биде вклучен“.

Амбасадата претрпе помала штета, велат официјалните лица. Вработените во дипломатската мисија во САД не дадоа коментари.

Мајкл Делемир, кој го предводи полицискиот одговор, изјави за норвешкиот јавен радиодифузен сервис НРК дека експлозијата се случила на јавниот влез во зградата.

Американската амбасада се наоѓа во округот Моргедалсвеген во Осло, околу 7 км (4 милји) надвор од центарот на градот.