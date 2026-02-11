Шефот на норвешката армија генералот Ерик Кристоферсен, изјави дека Осло не може да ја исклучи можноста за идна руска инвазија на неговата земја, сугерирајќи дека Москва би можела да дејствува против Норвешка за да ги заштити своите нуклеарни средства стационирани на далечниот север.

„Не исклучуваме одземање на земјиште од страна на Русија како дел од нивниот план за заштита на сопствените нуклеарни капацитети, што е единственото нешто што им останало, а всушност им се заканува на Соединетите Американски Држави“, рече генералот Кристоферсен, началник на одбраната на Норвешка.

Тој призна дека Русија нема освојувачки цели во Норвешка на ист начин како што имала во Украина или други поранешни советски територии, но рече дека голем дел од рускиот нуклеарен арсенал се наоѓа на полуостровот Кола, на кратко растојание од норвешката граница, вклучувајќи нуклеарни подморници, копнени ракети и нуклеарни авиони. Ова би било клучно доколку Русија дојде во конфликт со НАТО на друго место.

„Не го тргаме тоа од маса, бидејќи сè уште е опција за Русија да го стори тоа за да се осигури дека нивните нуклеарни капацитети, нивните способности за втор удар, се заштитени. „Тоа е еден вид сценарио на високиот север што го планираме“, рече тој.

Во опширно интервју за „Гардијан“, Кристоферсен остро ги критикуваше неодамнешните коментари на Доналд Трамп за Гренланд, како и неприфатливите тврдења на американскиот претседател дека сојузничките земји не служеле на позициите на фронтот во Авганистан, додека американските трупи го воделе најголемиот дел од борбите.

„Немаше смисла она што го кажа, и знам дека сите мои американски пријатели од Авганистан го знаат тоа“, рече тој.

Кристоферсен рече дека иако Норвешка ја има предвид заканата од традиционална руска инвазија, сегашните руски тактики се поразлични.

„Ако се подготвите за најлошото, нема ништо што ве спречува да можете да се спротивставите и на саботажата и на повеќе хибридни закани“, рече тој.

Сепак, тој додаде дека Норвешка и Русија сè уште одржуваат одреден директен контакт во врска со мисиите за пребарување и спасување во Баренцовото Море и дека имало редовни состаноци на границата меѓу претставниците на двете војски.

Тој препорача формирање воена телефонска линија меѓу двата главни града за да има канал за комуникација за да се избегне ескалација врз основа на недоразбирање. Тој рече дека руските акции на далечниот север генерално биле помалку агресивни од оние во Балтичкото Море.

„Досега, она што го видовме за нарушување на воздушниот простор во нашата област беа недоразбирања. Русија врши многу GPS попречување и сметаме дека попречувањето влијае и на нивните авиони“, рече тој.