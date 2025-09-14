нед, 14 септември, 2025

Ноќеска гореше и Дрисла, дел од механизацијата се префрлила во Трубарево

Огнот бил изгаснат и не го зафатил влажниот дел од тлото

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Архива на „Мета.мк“

Пожарот на депонијата Дрисла повторно се активирал во текот на ноќта, а го гаснела една екипа на скопската противпожарна бригада. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов информира дека огнот бил изгаснат и не го зафатил влажниот дел од тлото.

„Состојбата на Дрисла е стабилна, пожарникарите го изгаснаа огнот, а денеска ќе продолжи опожарениот дел да се затрупува со земја“, вели Ангелов.

Тој информира дека во изминатите денови половината од локацијата на депонијата каде што има чадење и повремени пожари е затрупана со земја. Дел од механизацијата што работеше во Дрисла во текот на вчерашниот ден била префрлена во Трубарево, а денеска ќе се врати за да продолжи со затрупувањето на депонијата.

ПОВРЗАНО

Македонија

Заради загадениот воздух, децата од четири училишта во Гази Баба настава ќе следат онлајн

Министерството за образование и наука информира дека наставата во основните училишта „Крум Тошев“, „Његош“, „Вера Јоциќ“ и „Наум Наумовски Борче“ во општина Гази Баба, од утре...
Повеќе
Македонија

„Дрисла“ го демантира Ангелов дека ноќеска имало нов пожар на депонијата

„Дрисла“ го демантираше директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов кој рече дека ноќеска имало нов пожар на депонијата. Во соопштение од...
Повеќе

Најнови

Македонија

Заради загадениот воздух, децата од четири училишта во Гази Баба настава ќе следат онлајн

Министерството за образование и наука информира дека наставата во основните училишта „Крум Тошев“, „Његош“, „Вера Јоциќ“ и „Наум Наумовски Борче“ во општина Гази Баба, од утре до петок ќе се реализира без физичко...
Повеќе
Македонија

„Дрисла“ го демантира Ангелов дека ноќеска имало нов пожар на депонијата

„Дрисла“ го демантираше директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов кој рече дека ноќеска имало нов пожар на депонијата. Во соопштение од јавното претпријатие се вели дека се работи...
Повеќе
Македонија

Мицкоски: Пожарите се напад од центри на моќ од земјава и странство, веќе има четворица приведени

Премиерот Христијан Мицкоски денеска рече дека има информации дека пожари како тој во Трубарево ќе продолжат да се случуваат бидејќи постојат центри на моќ во државата и надвор од неа кои...
Повеќе
Македонија

Четворица на Токсикологија заради гушење од пожарот, жителка на Трубарево останува во болница

Четири лица биле примени на Клиниката за токсикологија, по огромниот пожар што вчера се случи во склад за отпад во селото Трубарево кај Скопје, информираше денеска министерот за здравство Азир Алиу....
Повеќе

Заради загадениот воздух, децата од четири училишта во Гази Баба настава ќе следат онлајн

Министерството за образование и наука информира дека наставата во основните училишта „Крум Тошев“, „Његош“, „Вера Јоциќ“ и „Наум Наумовски Борче“ во општина Гази Баба, од утре до петок ќе се реализира...

„Дрисла“ го демантира Ангелов дека ноќеска имало нов пожар на депонијата

Мицкоски: Пожарите се напад од центри на моќ од земјава и странство, веќе има четворица приведени

Четворица на Токсикологија заради гушење од пожарот, жителка на Трубарево останува во болница

Меџити: Примероци од воздухот од Трубарево се испитуваат во четири институции

Јавното обвинителство ја вклучува Единицата за атомска, биолошка и хемиска одбрана на АРМ во истрагата за Трубарево

Руски дронови го нарушиле воздушниот простор на Романија

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Заради загадениот воздух, децата од четири училишта во Гази Баба настава ќе следат онлајн

„Дрисла“ го демантира Ангелов дека ноќеска имало нов пожар на депонијата

Мицкоски: Пожарите се напад од центри на моќ од земјава и странство, веќе има четворица приведени