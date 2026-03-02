Од ноќеска после полноќ, цената на бензините се зголемува за еден денар, а на дизел горивото останува иста, соопштија во Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ).

Новата цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 ќе изнесува 74,5 денари за литар, а ЕУРОСУПЕР БС-98 ќе се продава по 76,5 денари за литар.

Цената на дизел горивото ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) останува непроменета и ќе изнесува 71 денар за литар. Непроменета останува и цената на маслото за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), кое ќе се продава по 70 денари за литар.

Малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се зголемува за 1,022 денари по килограм и ќе изнесува 35,542 денари за килограм.