Норвешкиот Нобелов комитет вчера соопшти дека го повикал Иран веднаш да ја ослободи активистката и добитничка на Нобелова награда за мир, Наргес Мохамади, од затвор. 53-годишната Мохамади, која постојано била затворана во нејзината тридецениска кампања за правата на жените, минатата недела беше осудена на нова затворска казна од 7,5 години, соопшти во неделата група што ја поддржува.

Таа ја доби Нобеловата награда за мир во 2023 година додека беше во затвор за нејзината кампања за унапредување на правата на жените и укинување на смртната казна во Исламската Република.

Повикувајќи се на доверливи и добро документирани извори во Иран, комитетот соопшти дека Мохамади била насилно уапсена во декември додека присуствувала на погребот на адвокат за човекови права и била подложена на физичко малтретирање и континуирано опасно по живот малтретирање.

Ирански обвинител во времето на апсењето им кажа на новинарите дека Мохамади дала провокативни забелешки на комеморативната церемонија во североисточниот град Машхад и ги охрабрила присутните да скандираат слогани што ги кршат нормите и да го нарушуваат мирот.

Нобеловиот комитет во соопштението од средата изјави дека лауреатот бил подложен на сурова, нечовечка и понижувачка казна, што е кршење на меѓународното право за човекови права.

„Искушението на Мохамади е уште еден мрачен пример за бруталната репресија што следеше по масовните протести во Иран, каде што безброј жени и мажи ги ризикуваа своите животи барајќи слобода, еднаквост и основни човекови права“, се вели во соопштението.