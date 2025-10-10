Нобеловата награда за мир за 2025 година ја доби Марија Корина Мачадо

Марија Корина Мачадо ја предводеше борбата за демократија наспроти постојано растечкиот авторитаризам во Венецуела. Мачадо студирала инженерство и финансии и имаше кратка кариера во бизнисот. Во 1992 година ја основа Фондацијата Атенеа, која работи во корист на децата од улица во Каракас.

Десет години подоцна, таа беше една од основачите на Сумате, која промовира слободни и фер избори и спроведуваше обуки и мониторинг на избори. Во 2010 година беше избрана во Националното собрание, освојувајќи рекорден број гласови. Режимот ја избрка од функцијата во 2014 година. Мачадо ја предводи опозициската партија Vente Venezuela, а во 2017 година помогна во основањето на алијансата Soy Venezuela, која ги обединува продемократските сили во земјата преку политичките линии на поделба.

Во 2023 година, таа ја објави својата кандидатура за претседател на претседателските избори во 2024 година. Кога ѝ беше забрането да се кандидира, таа го поддржа алтернативниот кандидат на опозицијата, Едмундо Гонзалез Урутија. Опозицијата се мобилизираше широко и собра систематска документација дека е вистинскиот победник на изборите. Режимот прогласи победа и ја зацврсти својата власт.

Мачадо ја добива Нобеловата награда за мир пред сè за нејзините напори за унапредување на демократијата во Венецуела. Но, демократијата е во повлекување и на меѓународно ниво. Демократијата – сфатена како право слободно да се изрази своето мислење, да се даде свој глас и да се биде претставен во изборна влада – е основа на мирот и во рамките на земјите и меѓу земјите.