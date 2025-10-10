пет, 10 октомври, 2025

Нобеловата награда за мир за 2025 година ја доби Марија Корина Мачадо

Мачадо ја добива Нобеловата награда за мир пред сè за нејзините напори за унапредување на демократијата во Венецуела. Но, демократијата е во повлекување и на меѓународно ниво

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Gabo Bracho, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Марија Корина Мачадо ја предводеше борбата за демократија наспроти постојано растечкиот авторитаризам во Венецуела. Мачадо студирала инженерство и финансии и имаше кратка кариера во бизнисот. Во 1992 година ја основа Фондацијата Атенеа, која работи во корист на децата од улица во Каракас.

Десет години подоцна, таа беше една од основачите на Сумате, која промовира слободни и фер избори и спроведуваше обуки и мониторинг на избори. Во 2010 година беше избрана во Националното собрание, освојувајќи рекорден број гласови. Режимот ја избрка од функцијата во 2014 година. Мачадо ја предводи опозициската партија Vente Venezuela, а во 2017 година помогна во основањето на алијансата Soy Venezuela, која ги обединува продемократските сили во земјата преку политичките линии на поделба.

Во 2023 година, таа ја објави својата кандидатура за претседател на претседателските избори во 2024 година. Кога ѝ беше забрането да се кандидира, таа го поддржа алтернативниот кандидат на опозицијата, Едмундо Гонзалез Урутија. Опозицијата се мобилизираше широко и собра систематска документација дека е вистинскиот победник на изборите. Режимот прогласи победа и ја зацврсти својата власт.

Мачадо ја добива Нобеловата награда за мир пред сè за нејзините напори за унапредување на демократијата во Венецуела. Но, демократијата е во повлекување и на меѓународно ниво. Демократијата – сфатена како право слободно да се изрази своето мислење, да се даде свој глас и да се биде претставен во изборна влада – е основа на мирот и во рамките на земјите и меѓу земјите.

ИзворНобелова Награда

ПОВРЗАНО

Ctrl - Z

Ласло Краснахоркаи ја доби Нобеловата награда за литература за 2025 година

Нобеловата награда за литература за 2025 година му е доделена на унгарскиот автор Ласло Краснахоркаи, објави Шведската академија. Академијата го наведе „убедливиот и визионерски опус...
Повеќе
Ctrl - Z

Нобеловата награда за хемија доделена на научници за работа на порозни материјали

Нобеловата награда за хемија им беше доделена на тројца научници кои создадоа револуционерни порозни материјали кои можат да собираат вода од пустинскиот воздух, да...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Генералната обвинителка на Њујорк – Летиција Џејмс е обвинета за измама со хипотеки од страна на Трамп

Генералната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс, беше обвинета во случај со измама со хипотеки, што претседателот Доналд Трамп го повика Министерството за правда да го покрене откако вети одмазда против некои...
Повеќе
Главна секција

Стресот е главна причина за посета на психолог, младите се особено ранливи

Во амбулантските услуги доминираат невротските, стрес-поврзани и соматоформни растројства, кои сочинуваат над 60% од сите случаи, следени од растројствата на расположението (13,6%) и шизофренијата (6,3%). Истражувањата спроведени по пандемијата со ковид-19...
Повеќе
Подглавна секција

Нобеловата награда за мир за 2025 година ја доби Марија Корина Мачадо

Марија Корина Мачадо ја предводеше борбата за демократија наспроти постојано растечкиот авторитаризам во Венецуела. Мачадо студирала инженерство и финансии и имаше кратка кариера во бизнисот. Во 1992 година ја основа Фондацијата...
Повеќе
Балкан

Сијарто: Унгарски МОЛ ќе ги зголеми испораките на нафта кон Србија по американските санкции против НИС

Унгарската нафтена компанија МОЛ ќе ги зголеми испораките во Србија откако ќе стапат во сила санкциите на САД врз српската нафтена индустрија, изјави унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, пренесува...
Повеќе

Генералната обвинителка на Њујорк – Летиција Џејмс е обвинета за измама со хипотеки од страна на Трамп

Генералната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс, беше обвинета во случај со измама со хипотеки, што претседателот Доналд Трамп го повика Министерството за правда да го покрене откако вети одмазда...

Стресот е главна причина за посета на психолог, младите се особено ранливи

Нобеловата награда за мир за 2025 година ја доби Марија Корина Мачадо

Сијарто: Унгарски МОЛ ќе ги зголеми испораките на нафта кон Србија по американските санкции против НИС

WoW Demon Hunter Eldritch скриншот од лична архива на Иван Стојановски

Близард прават клучни промени во World of Warcraft

Стејт департмент: Санкциите за НИС се шанса Србија да постигне поголема енергетска независност

Голем напад на Русија врз Киев, жителите оставени без греење и вода

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Генералната обвинителка на Њујорк – Летиција Џејмс е обвинета за измама со хипотеки од страна на Трамп

Стресот е главна причина за посета на психолог, младите се особено ранливи

Сијарто: Унгарски МОЛ ќе ги зголеми испораките на нафта кон Србија по американските санкции против НИС