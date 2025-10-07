Нобеловата награда за физика доделена на тројца научници за работа на квантната механика

Нобеловата награда за физика за 2025 година им беше доделена на британски, француски и американски научници за нивната работа на квантната механика. Џон Кларк, британски физичар со седиште на Универзитетот во Калифорнија во Беркли, Мишел Деворе, француски физичар со седиште на Универзитетот Јеил, и Џон Мартинис, од Универзитетот во Калифорнија Санта Барбара, ја делат наградата од 11 милиони шведски круни (околу 871.400 фунти) што ја објави Кралската шведска академија на науките во Стокхолм, пренесува Гардијан.

Тројцата воделе серија експерименти што покажаа дека бизарните својства на квантниот свет можат да се претворат во мерливи ефекти во секојдневието. Ова вклучуваше развој на суперспроводлив електричен систем што може да тунелира од една физичка состојба во друга, еквивалентно на топка што поминува директно низ ѕид, наместо да се враќа назад.

Овој пробив го отвори патот за следната генерација на квантна технологија, вклучувајќи квантна криптографија, квантни компјутери и квантни сензори. Зборувајќи на прес-конференција, професорот Кларк, кој дознал за наградата само преку телефонски повик, рече: „Благо речено, тоа беше изненадување на мојот живот“.