„Ниту една повеќе“ утре повикува на блокада кај паркот „Жена борец“ во Скопје

По протестот одржан минатата недела, движењето „Ниту една повеќе“ најави нова блокада овој четврток (25 септември) на раскрсницата кај „Жена Парк Борец“, со почеток во 18 часот.

„Преку размена во јавен простор да го канализираме нашиот колективен гнев и заедно да дискутираме за решенија наспроти институциите кои ги загрозуваат нашите улици“, порачаа организаторите на социјалните мрежи, повикувајќи ја јавноста да се приклучи на протестот.

Од движењето претходно изјавија дека нивната иницијатива произлегува од ставот дека насилството врз жени и фемицидот не се изолирани „инциденти“, туку последици од неказнивост и култура која толерира и оправдува насилство.

„Делуваме во женска солидарност за да повикаме на одговорност и промена – законска, институционална и општествена, за ниту една повеќе да не биде жртва“, велат од „Ниту една повеќе“.

Движењето се претставува како феминистичка иницијатива што се залага за еднаквост и живот без насилство.