Нинџа Желките се враќаат во помрачнa верзија со нова видеоигра и филм

Во алтернативен мрачен Њујорк само една нинџа желка има преживеано и го користи псевдонимот Ронин и има цел да го убие внукот на Секачот за да го освети семејството

На темата за Нинџа Желки – светски омилениот серијал од цртани филмови за деца во деведесетите, неодамна се најавени нова видеоигра TMNT: The Last Ronin и нов долгометражен филм со истиот наслов, базирани на графичкиот роман од Кевин Истман.

Во алтернативен мрачен Њујорк само една нинџа желка има преживеано и го користи псевдонимот Ронин и има цел да го убие внукот на Секачот за да го освети семејството.

Секако добива помош и од претходни пријатели и нови сојузници. Иако не е кажано за кој од желките се работи како главен јунак – дека ги користи оружјата од сите браќа мутанти нинџа желки и носи црни траки, веројатноста е голема тоа да е Рафаело, затоа што во претходни изданија на анимирани филмови и стрипови токму Рафаело се одметнува од групата и дејствува сам како одмазник што лови криминалци и токму тогаш е познат како Ронин и е критикуван од Сплинтер и браќата нинџа желки за неговите брутални методи за справување со криминалци кое го прави тотално насилно, брутално и безмилосно. Всушност називот Ронин во јапонската култура се употребува за одметнат самурај без господар.

Најавената видеоигра TMNT: The Last Ronin ќе биде објавена од THQ Nordic, a студиото на девелопери што ја прави играта е Black Forest Games. Сегменти од трејлерот за играта излегоа пред неколку дена на прикажувањето нови наслови од Playstation Pro, но за жал испадна дека се неексплицитни извадоци од трејлерот прикажан пред година дена, а иако гејмерите шпекулираат дека со превземањето од Embracer Group што купуваше студија и откажаа многу популарни наслови, TMNT: The Last Ronin е недефинирано одложена, што не значи дека е откажана како што страхуваат фановите.

Но на 20ти август се очекува да се реши оваа дилема со прикажување на нови снимки од играта при настанот GamesCom 2025. Бидејќи мистериозниот јунак во приказната и покрај индикациите е неодредена нинџа желка што преку медитација комуницира со духовите на другите нинџа желки, веќе во продажба ги има нинџа желките во форма на духови како акциони фигури:

Што се однесува до долгометражниот филм од холивудското студио Paramount Pictures, кој е исто така во изработка на тотално истата тема и истите извори, тоа што може да го популаризира и филмот и играта истовремено е сетингот на мрачна футуристика приказна каде и јунаците и непријателите се посериозно и понекомично претставени и во пригушено светло какви што не биле видени досега на филмско платно. Таргет групата се сегашните возрасни кои биле тинејџери за време на серијата односно генерација Икс, но истото важи и за милениумците, а генерација Зед се сметаат за подложни идни фанови дека не се растени со TMNT(Teenage Mutant Ninja Turtles) цртаните филмови.

За повеќе информации за филмот што следува Кевин Истман го споредува со мрачната верзија на Бетмен “The Dark Knight Returns” и ќе биде филм за возрасни со експлицитни сцени. Следната видео репортажа открива уште повеќе детали :

Филмот ќе игра во Kино салите ширум светот и е закажан да излезе на 25 декември 2025 година, додека термин за тоа кога ќе излезе видеоиграта сè уште не е одреден.