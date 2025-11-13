Љупчо Николовски, пратеникот од СДСМ и поранешен министер за земјоделство, реагираше на интервјуто на министерот Цветан Трипуновски кој иако призна дека ИПАРД програмата е суспендирана, но ниту презеде одговорност ниту понуди решенија.

„Трипуновски видно нервозен излезе на телевизија и наместо да понуди решение сам потврди дека ИПАРД е суспендиран– без да каже колкава е штетата, без да каже колку ќе трае проверката за корупција и криминал на неговите најблиски соработници, една од тие и негова посебна советничка“ вели Николовски.

Николовски кажа дека се загрозени 130 милиони евра европски пари, кои требало да донесат над 3.000 нови бизниси и 10.000 нови работни места. Како што рече тоа се пари – грантови за млади земјоделци, за семејства кои вложиле сопствени средства, а кои денес се изневерени.

„Наместо да превземе одговорност, министерот нападна и претходни програми кои донесоа реални резултати, тој нападна над 4.000 нови мали производители, нови семејства кои денес живеат од сопствен труд. Програми што беа симбол на успех, сега се цел на безмислени критики“, рече Николовски.