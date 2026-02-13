Бугарија го ратификуваше договорот помеѓу Македонија и Бугарија за изградба на меѓуграничен железнички тунел на Коридорот 8″, објави вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски на својот фејсбук профил

„Денес Народното Собрание на Република Бугарија го ратификуваше договорот помеѓу Македонија и Бугарија за изградба на меѓуграничен железнички тунел на Коридорот 8. Овој договор во декември беше ратификуван и во македонското Собрание. Со ова се исполнети сите услови за доизградба на железничкото поврзување помеѓу Скопје и Софија и Бургас“, напиша Николовски на Фејсбук.

Според него, ова ќе значи поблиски економски врски помеѓу двете држави и двата народи, но како што вели, покажува и силна посветеност на Македонија во реализација на Коридор 8 кој е исклучително значаен безбедносен коридор од висок интерес на НАТО и стратешките партнери.

„Паралелно го развиваме и Коридор 10 и Македонија ја правиме вистинска раскрсница на Балканот за добробит на сите македонски граѓани“, напиша Николовски.