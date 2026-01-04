Претседателот на Венецуела Николас Мадуро утре ќе се појави првпат пред федерален суд на Менхетен во Њујорк, најавуваат официјални лица во САД. Мадуро, заедно со неговата сопруга е во притвор во затворски центар во Њујорк откако беше заробен за време на американски напад врз Венецуела во саботата. Мадуро и неговата сопруга Силија Флорес, беа однесени од главниот град Каракас во Метрополитен притворен центар во Бруклин за да се соочат со обвиненија поврзани со трговија со дрога. Тој претходно негираше дека е водач на нарко-картел.

Венецуела прогласи вонредна состојба и ја осуди „воената агресија“. Претседателот на САД, Доналд Трамп, пак, најави дека САД ќе управуваат со Венецуела „додека не можеме да направиме безбедна, правилна и разумна транзиција“. Американските нафтени компании, исто така, ќе ја поправат распаднатата инфраструктура на Венецуела и ќе почнат да заработуваат пари за земјата, вели Трамп.

Венецуелскиот претседател Николас Мадуро е во притворен центар во Њујорк откако Трамп нареди американска рација за да го зароби јужноамериканскиот лидер и да ја преземе контролата врз земјата и нејзините огромни нафтени резерви.

Како дел од драматичната операција рано во саботата, која ја прекина електричната енергија во делови од Каракас и вклучуваше напади врз воени инсталации, американските специјални сили ги заробија Мадуро и неговата сопруга, Силија Флорес, и ги транспортираа со хеликоптер до брод на американската морнарица на море пред да ги однесат со авион во САД.

„Ќе ја водиме земјата сè додека не можеме да направиме безбедна, правилна и разумна транзиција“, изјави Трамп на прес-конференција во неговото одморалиште Мар-а-Лаго во Флорида.

Со месеци, неговата администрација го критикуваше 63-годишниот Мадуро за, како што ја нарече, неговата вмешаност во испораката на дрога во САД. Таа го засили притисокот со масовно воено распоредување во Карибите и серија смртоносни ракетни напади врз наводни бродови што шверцуваат дрога. Мадуро негираше каква било вмешаност во трговијата со дрога и вели дека Трамп ја сака нафтата на Венецуела.

Додека многу западни сојузници се спротивставуваат на Мадуро и велат дека тој ги украл изборите во Венецуела во 2024 година, имаше бројни повици САД да го почитуваат меѓународното право и да ја решат кризата дипломатски. Фалењата на Трамп за контрола на нацијата и експлоатација на нејзината нафта, исто така, ги оживеа болните спомени од минатите интервенции на САД во Латинска Америка, Ирак и Авганистан.