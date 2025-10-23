чет, 23 октомври, 2025

Независниот кандидат за градоначалник на Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката

Војнески, во вториот круг влеза заедно со кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Жарко Ристески

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Фејсбук на Милосим Војнески

Независниот кандидат за градоначалник на Општината Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката по првиот изборен круг. Војнески, кој заедно со кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Жарко Ристески, влезе во вториот круг на локалните избори денеска повлекувањето го најави на социјалните мрежи.

Тој во својата објава на Фејсбук напиша дека одлуката ја донел по разговори со неговите сограѓани и одлучил дека тоа е најдобрата одлука што е во интерес на сите граѓани на општината.

„Свесен сум дека оваа моја одлука за многумина ќе биде изненадување, но верувајте – ова е најдоброто нешто што можев да го направам за граѓаните на нашата Општина во овој момент. Секогаш ќе бидам достапен за граѓаните и ќе се обидам да помогнам колку што можам. Вашата поддршка никогаш нема да биде заборавена“, напиша Војнески на Фејсбук.

Тој потенцираше дека ВМРО-ДПМНЕ е неговата матична партија на која и го посветил поголемиот дел од животот.

ПОВРЗАНО

Визуелизации

Пребирливи центарци – големи разлики во гласовите за градоначалник и за Совет

Општината Центар е една од 33 општини, каде што градоначалникот ќе биде избран во вториот круг на локалните избори кои ќе се одржат на...
Повеќе
Подглавна секција

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Партиите секоја со свој поглед на резултатите од првиот круг од локалните избори. Повеќе им се мери и прикажува успехот, подзамижуваат на неуспехот, а...
Повеќе

Најнови

Македонија

Независниот кандидат за градоначалник на Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката

Независниот кандидат за градоначалник на Општината Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката по првиот изборен круг. Војнески, кој заедно со кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Жарко Ристески, влезе во вториот круг...
Повеќе
Македонија

Дератизација во училиштата, градинките и зградите и дезинфекција на јавни површини во Центар

Општината Центар ќе направи дератизација и дезинфекција во училиштата и градинките како еден од начините за справување со кризата со натрупаното ѓубре кое не се подигнува со денови. Градоначалникот Горан Герасимовски, информираше...
Повеќе
Македонија

Уапсени лихвари, заработиле над два милиони евра со кои купувале имоти и се луксузирале

Единаесет лица се уапсени, а еден е недостапен од криминална група која се занимавала со лихварство и перење пари, информираат од Министерството за внатрешни работи. Посочуваат дека до Основното јавно обвинителство...
Повеќе
Ctrl - Z

Патувачката изложба за балканскиот рис отворена во Сарајот во Ресен

Патувачката изложба посветена на балканскиот рис вчера беше отворена во Домот на културата во Ресен, во зградата на Сарајот, еден од најрепрезентативните споменици на неокласичното архитектонско наследство во земјата од почетокот...
Повеќе

Независниот кандидат за градоначалник на Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката

Независниот кандидат за градоначалник на Општината Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката по првиот изборен круг. Војнески, кој заедно со кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Жарко Ристески, влезе во...

Дератизација во училиштата, градинките и зградите и дезинфекција на јавни површини во Центар

Уапсени лихвари, заработиле над два милиони евра со кои купувале имоти и се луксузирале

Патувачката изложба за балканскиот рис отворена во Сарајот во Ресен

Сиљановска-Давкова го честиташе 23 Октомври: Имаме обврска да продолжиме, но не со оружје, туку со реформи

Украина би можела да добие шведски борбени авиони купени со замрзнати руски пари

Откако пропаднаа преговорите за мир во Украина, САД со нови санкции против Русија

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Дератизација во училиштата, градинките и зградите и дезинфекција на јавни површини во Центар

Уапсени лихвари, заработиле над два милиони евра со кои купувале имоти и се луксузирале

Патувачката изложба за балканскиот рис отворена во Сарајот во Ресен