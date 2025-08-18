Независната кандидатка Билјана Ивановска утре ќе оди на распит во Обвинителството

Билјана Ивановска, кандидатка за градоначалник за општина Центар од „Независни заедно“, утре ќе оди на распит во Јавното обвинителство во врска со кричината пријава за неа, за која таа вели дека не знае од кого е и за што се однесува. Обвинителството минатата недела информира дека се работи за приватна кривична пријава поднесена на 18 февруари годинава.

Ивановска, за Независен вели дека нема да ја прифати понудата на обвинителството да дојде на распит откако ќе завршат локалните избори, за да не го сфати тоа како политички притисок врз неа.

Таа кривичната пријава ја доби истиот ден кога објави кандидатурата за претстојните локални избори, што во јавноста беше протолкувано како политичка порака до неа. Ивановска изјави дека полицијата и дошла на врата, а бидејќи не ја нашле дома, таа самата отишла во ОЈО за да ја подигне пријавата.

„Ме повикуваат на разговор на 19 август. Немам што да кријам, имам чиста совест и не се плашам од никакви закани и ниски удари и притисоци. Мојата цел е достоинствен живот во Центар и нашата битка заедно со „Независни заедно“ е отпор против воспоставените антивредности на коруцпија и клиентелизам кои нè доведоа до оваа ситуација“, изјави тогаш Ивановска.

Таа вели дека нејзината цел на локалните избори е враќање на моќта кај граѓаните и нивното достоинство.