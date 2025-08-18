пон, 18 август, 2025

Независната кандидатка Билјана Ивановска утре ќе оди на распит во Обвинителството

Таа кривичната пријава ја доби истиот ден кога објави кандидатурата за претстојните локални избори

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: принтскрин од видео на Независни заедно

Билјана Ивановска, кандидатка за градоначалник за општина Центар од  „Независни заедно“, утре ќе оди на распит во Јавното обвинителство во врска со кричината пријава за неа, за која таа вели дека не знае од кого е и за што се однесува. Обвинителството минатата недела информира дека се работи за приватна кривична пријава поднесена на 18 февруари годинава.

Ивановска, за Независен вели дека нема да ја прифати понудата на обвинителството да дојде на распит откако ќе завршат локалните избори, за да не го сфати тоа како политички притисок врз неа.

Таа кривичната пријава ја доби истиот ден кога објави кандидатурата за претстојните локални избори, што во јавноста беше протолкувано како политичка порака до неа. Ивановска изјави дека полицијата и дошла на врата, а бидејќи не ја нашле дома, таа самата отишла во ОЈО за да ја подигне пријавата.

„Ме повикуваат на разговор на 19 август. Немам што да кријам, имам чиста совест и не се плашам од никакви закани и ниски удари и притисоци. Мојата цел е достоинствен живот во Центар и нашата битка заедно со „Независни заедно“ е отпор против воспоставените антивредности на коруцпија и клиентелизам кои нè доведоа до оваа ситуација“, изјави тогаш Ивановска.

Таа вели дека нејзината цел на локалните избори е враќање на моќта кај граѓаните и нивното достоинство.

ПОВРЗАНО

Македонија

Осум лица се тепале заради нерасчистени семејни односи, еден ќе одговара за обид за убиство

Осум лица ќе добијат кривични пријави заради учество во тепачка во Скопје. Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против едно од лицата за обид...
Повеќе
Македонија

Ивановска ако сака може исказот да го даде по изборите, велат од ОЈО

Со оглед на јавната реакција на Билјана Ивановска, кандидатката за градоначалничка на општина Центар, надлежниот јавен обвинител телефонски ја контактираше и ѝ даде можност,...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Зеленски ја обвини Русија за „цинични“ напади пред разговорите во Вашингтон

Володимир Зеленски ја обвини Русија дека се обидува да ја понижи Украина и Европа со тоа што „намерно убива цивили“ пред разговорите со Доналд Трамп во Белата куќа, на кои ќе...
Повеќе
Македонија

Нова донација со компресивна облека за повредените во трагедијата во Кочани

Граѓанската иницијатива „Support Kocani“ ја реализира и третата пратка компресивна облека, наменета за преживеаните лица од пожарот во Кочани, соопштуваат оттаму. „Облеката е веќе предадена на Општата болница во Кочани, со цел...
Повеќе
Македонија

Борче Стаменов и доц. д-р Ирфан Ахмети добитници на државната награда „Мајка Тереза“

Борче Стаменов од „Донирај компјутер“ и доц. д-р Ирфан Ахмети од Универзитетската клиника за ендокринологија се добитници на годинашната награда „Мајка Тереза“. Оваа државна награда се доделува за посебно значајни остварувања од...
Повеќе
Балкан

Академскиот пленум ги осуди изјавите на Брнабиќ дека трагедијата на железничката станица во Нови Сад е планирана саботажа

Академскиот пленум ги осуди изјавите на претседателката на Собранието на Србија, Ана Брнабиќ, во кои таа ја опиша трагедијата на железничката станица во Нови Сад, во која загинаа 16 лица, како...
Повеќе

Зеленски ја обвини Русија за „цинични“ напади пред разговорите во Вашингтон

Володимир Зеленски ја обвини Русија дека се обидува да ја понижи Украина и Европа со тоа што „намерно убива цивили“ пред разговорите со Доналд Трамп во Белата куќа, на...

Нова донација со компресивна облека за повредените во трагедијата во Кочани

Борче Стаменов и доц. д-р Ирфан Ахмети добитници на државната награда „Мајка Тереза“

Академскиот пленум ги осуди изјавите на Брнабиќ дека трагедијата на железничката станица во Нови Сад е планирана саботажа

Хороскопите како долгогодишна дезинформација: Науката против астрологијата

TMNT The Last Ronin скриншот од YouTube

Нинџа Желките се враќаат во помрачнa верзија со нова видеоигра и филм

Независната кандидатка Билјана Ивановска утре ќе оди на распит во Обвинителството

Зеленски знае дека ризикува уште една заседа во Овалната соба, но мора да биде доброволен учесник во мировните преговори

Дизел горивото oд ноќеска поевтинува за еден денар

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Зеленски ја обвини Русија за „цинични“ напади пред разговорите во Вашингтон

Нова донација со компресивна облека за повредените во трагедијата во Кочани

Борче Стаменов и доц. д-р Ирфан Ахмети добитници на државната награда „Мајка Тереза“