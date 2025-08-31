нед, 31 август, 2025

Невреме и пожари вчера попладне во Скопје, паднати над 30 дрвја, уништена и инфраструктура на ЕВН

На бројот за итни повици 112 имало над 50 пријави

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Мета.мк

Големо невреме го зафати Скопје вчера попладнето, проследено со силен ветер, а истовремено се случија и пожари на неколку локации. Запалената сува трева во близина на спортскиот комплекс „Борис Трајковски“ предизвика евакуација на учесници и гледачи на ракометен турнир, а деветмина полицајци, кои заедно со пожарникарите учествувале во гаснењето на пожарот, завршиле на Токсикологија откако вдишале чад.

Центарот за управување со кризи информира дека како резултат на невремето кое во вчера попладне го зафати Градот Скопје, на бројот за итни повици 112 имало над 50 пријави во кои беа пријавени паднати дрвја, скинати кабли на ЕВН и оштетување на моторни возила, настрешници и друга приватна сопственост.

Според пријавите на скопјани, невремето предизвикало паѓање на 31 дрво во повеќе населби низ градот, а граѓаниуте пријавиле и дека има навалени дрвја кои претставуваат опасност за пешаците и возачите. Во повеќе населби заради силниот ветер, паднале и неколку бандери, а имало и случаи на искрење, паднати кабли и опасност од пожар. Последното невреме истакна уште еден проблем со кој се соочуваат жителите на главниот град, а тоа се небезбедните градилишта. Пријавен е и случај на оштетена куќа од паднат кров од зграда во изградба

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
