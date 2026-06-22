Да не се усвои Предлог-законот за игри на среќа и забавни игри. Ова денес го побараа граѓанските организации за време на јавната дебата во Собранието. Според нив предлог-законот ги брише невладините организации како директни корисници на средствата од игрите на среќа. Тие бараат повлекување или измена на предложениот текст, така што граѓанските организации, националните организации на лицата со посебни потреби и Црвениот крст останат јасно признати во законот како организации кои можат да примаат и спроведуваат средства наменети за ранливите категории, пишува Порталб.мк.

Според претставниците на граѓанскиот сектор, предложените измени отвораат ризик средствата наменети за ранливите категории да бидат распределени без јасни, транспарентни и одговорни критериуми, без гаранција дека ќе стигнат до организации кои имаат искуство, експертиза, лиценцирани услуги и директна работа со граѓаните.

Претставничката на Мрежата за заштита од дискриминација, Маја Атанасова, рече дека заедно со други организации, вклучувајќи го Црвениот крст и други организации кои се занимаваат со заштита од насилство, бараат граѓанскиот сектор да не биде исклучен од придобивките што ги предвидува законот за игрите на среќа.

Според неа, предложените измени создаваат неизвесност и сомнежи во врска со начинот на кој се финансираат организациите на граѓанското општество.

„Бришењето на невладините организации како директни корисници на средствата од игрите на среќа ќе го намали кредибилитетот и транспарентноста на финансирањето и средствата издвоени од игрите на среќа“, рече Атанасова.

И Валентина Величковска од Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство изрази слична загриженост.

Таа го критикуваше начинот на кој е подготвен законот, нагласувајќи дека предлогот не е ставен на јавна консултација во EНEР системот.

Според неа, организациите на граѓанското општество треба јасно да бидат препознаени како директни корисници на средствата обезбедени од игрите на среќа, преку член 18 од законот.

„Не треба да помине и на невладините организации не треба да им се одземаат најголемите средства од придобивките“, нагласи Величковска.

Ана Аврамовска, исто така, реагираше на предлогот, нагласувајќи дека организациите кои користат средства од овој фонд повеќе од една деценија, особено оние кои работат со маргинализираните групи, ризикуваат да останат без финансиска поддршка.

Таа оцени дека исклучувањето на невладините организации од листата на корисници би претставувало сериозен удар за граѓанскиот сектор.

Претставникот на коалицијата „Менуваме“, Суарет Алишинов, побара законот да се врати во прелиминарна фаза и да се формира комисија во која ќе бидат вклучени сите заинтересирани страни, со цел да се најде решение што ќе ги реши изнесените приговори.

„Ќе беше посоодветно да се формира нова комисија и да се вклучат сите страни, без да се исклучи никој. На овој начин ќе се намали незадоволството и ќе работиме на тоа на крајот сите да си заминат задоволни од новиот закон. Со единствена цел да не се изгубат ниту работни места ниту средства за невладините организации“, рече Алишинов.

За време на дебатата имаше и остри реакции од претставниците на индустријата за игрите на среќа и вработените во овој сектор. Тие се спротивставија на предложените ограничувања, предупредувајќи на губење на работните места, на растечка сива економија и проширување на нелегалните активности на игрите на среќа. Претставниците на секторот побараа повлекување на законот и нивно вклучување во изготвувањето на ново законско решение.

На крај на дебатата државниот секретар во Министерството за финансии, Андријана Малтликоска , изјави дека институциите ќе ги разгледаат сите изнесени забелешки, особено оние кои се однесуваат на член 18.

Таа рече дека ќе се разгледа можноста сите категории граѓани и организации да бидат вклучени во предвидените поволности, притоа додавајќи дека при изготвувањето на законот е земено предвид влијанието што промените може да го имаат врз работните места.

Граѓанскиот сектор пред неколку дена aлармираше дека граѓанските организации се исклучени од процесот на консултации од страна на Министерството за финансии, бидејќи предлог-законот не е објавен ниту во ЕНЕР, а за процесот биле информирани од Собранието. Оттаму алармираат дека нацрт-законот не е објавен во ЕНЕР за јавни консултации, ниту пак е испратен до Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, иако некои од неговите одредби директно ги засегаат граѓанските организации.

Потсетуваме дека овој нацрт-закон постојано се одолговлекуваше, првично откако беше доставен до Собранието на 7 август 2025 година по согласноста од Владата на 16 јули 2025 година, речиси една година подоцна, во април 2026 година, беше повлечен за допрецизирање, а потоа повторно беше одобрен на 12 мaj од страна на Владата. Во меѓувреме, Собранието го помина на првото читање на 11 јуни.