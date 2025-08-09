саб, 9 август, 2025

Невистина е приказната за „заробените“ британски офицери Едвард Блејк и Ричард Керол во Украина

Ако во војната има вклученост на В. Британија, Кремљ тоа треба да го изложи пред ООН, да ги прекине дипломатските односи со В. Британија и да ѝ објави војна, но Кремљ такво нешто не прави, пишува Вистиномер

МетаОд: Мета

-

Фото: Илустрација Вистиномер

Заробување на офицери на НАТО од страна на Русите би била вест од која би ечеле сите релевантни светски медиуми, особено затоа што и Русија и Британија се нуклеарни сили, а Русија би парадирала со заробените пред камери, што за неа би бил пропаганден успех, но такво нешто не гледаме, пишува Вистиномер. Ако во војната има вклученост на В. Британија, Кремљ тоа треба да го изложи пред ООН, да ги прекине дипломатските односи со В. Британија и да ѝ објави војна, но Кремљ такво нешто не прави.

Вистиномер рецензира објава на социјалната мрежа Фејсбук во која пишува:

Британските туристи.

Во продолжение на објавата на српски јазик се наведува дека „британските полковници Едвард Блејк и Ричард Керол имале страшна судбина“.

Министерството за одбрана на Велика Британија соопшти дека биле во Лондон. Руските специјални сили ги заробија во униформи. Министерството за одбрана на Велика Британија изјави дека биле туристи кои го посетиле боиштето. Потоа Русија ги претстави воените планови и дипломатските пасоши со кои се фатени. Министерството за одбрана на Велика Британија изјави дека во тој случај мора да се третираат како воени заробеници. Русија не се сложи. Тие се легални борци кои ќе бидат изведени пред суд. Министерството за одбрана на Велика Британија изјави дека сака да ги размени за руски заробеници. Одговорот беше „не“. Планираната саботажа заслужува јамка.

Во склоп на објавата има фотографија од Путин и наводно уапсените официри.

Како што пишува „Еуроњуз“, невистинитите тврдења дека Русија заробила офицери на НАТО во Украина може да се проследат на повеќе маргинални извори. Според невистинитиот наратив, потполковникот Ричард Керол и полковникот Едвард Блејк наводно работеле прикриено, а Русија ги етикетирала како „нелегални борци“. Обединетото Кралство наводно тврдело дека тие биле туристи заинтересирани за историјата кои случајно завршиле во Очакив, на југот од Украина.

Нема докази дека нешто од ова е вистина, а има многу што укажува дека наративот е дел од поширока проруска, антизападна пропаганда.

Претставник на НАТО изјави за „Еуроверифај“ дека тврдењето дека алијансата е вклучена во војна против Русија е „лажно“ и „одвоено од реалноста“, пишува Еуроњуз.

Проверувачите на факти на Дојче Веле исто така пишуваат дека приказната е невистинита.

Како што анализираше Крег Лангфорд од специјализираниот UK Defence Journal (UKDJ), нема трага од „Едвард Блејк“ или „Ричард Керол“ во ниту една неодамнешна евиденција на британските вооружени сили или Министерството за одбрана (МО). Накратко, нема докази дека овие лица постојат, а камоли дека биле заробени“, напиша Лангфорд, објави „Дојче Веле“.

За Роман Осадчук , директор за разузнавање за закани во LetsData и нерезидентен соработник во Лабораторијата за дигитални форензички истражувања на Атлантскиот совет, целата приказна е типична за руска операција за дезинформација.

Идејата е едноставна: посејте ги приказните на маргинални или лажни веб-страници, проследете ги преку Телеграм каналите сè додека повеќе медиуми не го прифатат и не почнат да се цитираат едни со други, процес познат како перење медиуми. Потоа повлијателни Телеграм канали со повеќе следбеници ќе го прифатат, и конечно ќе се вклучат мејнстрим руските медиуми, и ехо-комората ќе расте. Потоа, постои можност одредени странски актери да го прифатат, изјави тој за „Дојче Веле“.

Заробување на офицери на НАТО од страна на Русите би била вест од која би ечеле сите релевантни светски медиуми, особено затоа што и Русија и Британија се нуклеарни сили, а Русија би парадирала со заробените пред камери, што за неа би бил пропаганден успех, но такво нешто не гледаме. Ако во војната има вклученост на В. Британија, Кремљ тоа треба да го изложи пред ООН, да ги прекине дипломатските односи со В. Британија и да ѝ објави војна, но Кремљ такво нешто не прави.

Поради сите горенаведени факти објавата што ја рецензираме ја оценуваме како невистина.

 

 

ИзворВистиномер

ПОВРЗАНО

Европа

Зеленски: Украина мора да биде дел од мировното решение, нема да има територијални отстапки кон Русија

Украинскиот претседател Володимир Зеленски нагласи дека нема да има никакви територијални отстапки кон Русија во пресрет на закажаната средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп...
Повеќе
Главна секција

Трамп и Путин ќе се сретнат во Алјаска за мировен договор меѓу Русија и Украина

Американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин следната недела ќе се сретнат во САД, во обид да постигнат мировен договор кој би...
Повеќе

Најнови

Ctrl - Z

ОБСЕ со повик за апликации за Советодавната група на млади

Мисијата на ОБСЕ во Скопје објави повик за членови на Советодавната група на млади (Youth Advisory Group – YAG), чија цел е да обезбеди интегрирање на претставничките младински гледишта во политиките,...
Повеќе
Ctrl - Z

Почина астронаутот Џим Ловел, командантот на мисијата „Аполо 13“

Астронаутот Џим Ловел, командант на историската мисија „Аполо 13“ и еден од пионерите на американската вселенска програма, почина на 7 август во Лејк Форест, Илиноис, на 97-годишна возраст, соопшти НАСА. Во изјавата...
Повеќе
Ctrl - Z

Новото видео со гејмплеј на Виртуа Фајтер 6 ги хајпна гејмерите

По излегувањето на најскорешниот гејмплеј трејлер за играта Виртуа Фајтер 6 се создаде огромен хајп затоа што фановите сфатија дека конечно ќе ја добијат најквалитетната игра во жанрот. Тоа што извежбаното...
Повеќе
Европа

Зеленски: Украина мора да биде дел од мировното решение, нема да има територијални отстапки кон Русија

Украинскиот претседател Володимир Зеленски нагласи дека нема да има никакви територијални отстапки кон Русија во пресрет на закажаната средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин за иднината...
Повеќе

ОБСЕ со повик за апликации за Советодавната група на млади

Мисијата на ОБСЕ во Скопје објави повик за членови на Советодавната група на млади (Youth Advisory Group – YAG), чија цел е да обезбеди интегрирање на претставничките младински гледишта...

Почина астронаутот Џим Ловел, командантот на мисијата „Аполо 13“

Новото видео со гејмплеј на Виртуа Фајтер 6 ги хајпна гејмерите

Зеленски: Украина мора да биде дел од мировното решение, нема да има територијални отстапки кон Русија

Полициска акција кај директорка на училиште во Демир Хисар предизвика политички тензии и обвинувања за притисок

Ерменија и Азербејџан потпишаа мировен договор во Белата куќа со посредство на Трамп

Германија ја стопира воената помош за Израел што може да се користи во Газа

Невистина е приказната за „заробените“ британски офицери Едвард Блејк и Ричард Керол во Украина

Трамп и Путин ќе се сретнат во Алјаска за мировен договор меѓу Русија и Украина

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

ОБСЕ со повик за апликации за Советодавната група на млади

Почина астронаутот Џим Ловел, командантот на мисијата „Аполо 13“

Новото видео со гејмплеј на Виртуа Фајтер 6 ги хајпна гејмерите