Нетфликс се откажа од својот предлог за купување на Ворнер Брос, отворајќи му го патот на Парамаунт да ја добие повеќемесечната битка за едно од најзначајните студија во Холивуд во договор вреден околу 110 милијарди долари. Ворнер Брос, кој се стави на продажба минатата година, во четврток изјави дека последната понуда на Парамаунт е супериорна во однос на онаа на Нетфликс, кој пак одби да ја зголеми својата понуда.

Раководителите на Нетфликс велат дека одбиле да ја изедначат понудата на Парамаунт бидејќи зделката повеќе не е финансиски привлечна по таа цена.

Купувачот би ја добил контролата врз иконското студио заедно со неговите филмови и медиумски мрежи – преземање кое би можело значително да го преобликува медиумскиот пејзаж.

Минатиот декември, Ворнер Брос се согласи на понуда за преземање од Нетфликс за дел од неговите средства, во договор вреден околу 82 милијарди долари, вклучувајќи го и долгот.

Потоа „Парамаунт“ даде конкурентски предлог, кој беше одбиен од „Ворнер Брос“, но претходно оваа недела беше дадена зголемена понуда, зголемена за 1 долар по акција.

„Трансакцијата што ја преговаравме ќе создадеше вредност за акционерите со јасен пат до регулаторно одобрување“, изјавија во соопштение ко-извршните директори на „Нетфликс“, Тед Сарандос и Грег Питерс. „Сепак, секогаш сме биле дисциплинирани“.

„Оваа трансакција отсекогаш беше убаво да се има по вистинската цена, а не задолжително по која било цена“, додадоа раководителите на „Нетфликс“.

Објавата дојде само неколку часа откако Сарандос ја посети Белата куќа во четврток.

Со ова завршува драматична сага што траеше неколку месеци, која – доколку биде одобрена од регулаторите – веројатно ќе го преобликува Холивуд.

Но, главниот обвинител на Калифорнија, Роб Бонта, подоцна во четврток изјави дека потенцијалното спојување не е завршена работа.

„Овие два холивудски титани не ја поминале регулаторната контрола – Министерството за правда на Калифорнија има отворена истрага и ние имаме намера да бидеме енергични во нашиот преглед“, напиша тој во објава на социјалните мрежи.

Бонта претходно овој месец изјави дека неговата канцеларија ќе го разгледа секој договор што вклучува Ворнер Брос, бидејќи индустријата за забава претставува критичен сектор за економијата на Калифорнија.

На Парамаунт ќе му треба и одобрение од Министерството за правда на САД, како и од европските регулатори.

Договорот меѓу Парамаунт и Ворнер Брос би можел да има сериозни последици за иднината на еден од најголемите новински брендови во САД – Си-Ен-Ен. Ворнер Брос е матична компанија на мрежата.

Парамаунт, кој се стреми да се трансформира во холивудска тешкаш, е поддржан од технолошкиот милијардер Лари Елисон, а предводен од неговиот син Дејвид.

Финансирањето на понудата на Парамаунт предизвика критики, делумно поради блиските врски меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и Лари Елисон, голем републикански донатор.

Трамп често ја напаѓа новинската мрежа поради нејзиното известување за неговите политики. Тој во декември изјави дека верува оти Си-Ен-Ен треба да се продаде како дел од секој договор со Ворнер Брос. Тој ги нарече луѓето што го водат Си-Ен-Ен корумпирани или некомпетентни и рече дека не треба да им се довери да ја водат мрежата.

Шефот на Си-Ен-Ен, Марк Томпсон, испрати е-пошта до вработените откако се прошири веста за речиси сигурната зделка со Парамаунт, велејќи им на работниците да не брзаат со заклучоци за иднината додека не се дознае повеќе, објавија американските медиуми.

Првичната непријателска понуда на Парамаунт беше поддржана и од зетот и советник на Трамп, Џаред Кушнер, преку неговата инвестициска фирма, што предизвика загриженост за влијанието на претседателот врз договорот.

Фирмата на Кушнер, Affinity Partners, се повлече во декември поради испитувањето на договорот.

Меѓу направените отстапки беше спогодбата од 16 милиони долари на Парамаунт во име на CBS News. Трамп ја тужеше мрежата поради интервјуто во емисијата „60 минути“ со поранешната потпретседателка Камала Харис, тврдејќи дека мрежата се мешала во изборите во начинот на кој била уредувана програмата.

Спојувањето на двете студија подоцна резултираше со промени во раководството и отпуштања во CBS News.

Во четврток, извршниот директор Дејвид Елисон ја поздрави одлуката на одборот на Ворнер Брос во корист на подобрената понуда на Парамаунт. Предлогот, рече тој во соопштението, им нуди на акционерите на Ворнер Брос супериорна вредност, сигурност и брзина на затворање.

Доколку договорот на Парамаунт биде одобрен од регулаторите, компанијата ќе ги вклучи клиентите за стриминг на HBO Max на Ворнер Брос во своето портфолио. Исто така, ќе ја преземе сопственоста на Си-Ен-Ен, Фуд Нетворк и низа спортски понуди.