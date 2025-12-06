Нетфликс се стреми да ја купи компанијата Warner Bros. во договор вреден 82 милијарди долари што би ги обединил двајцата најголеми играчи во индустријата за забава и потенцијално би го трансформирал медиумскиот бизнис, пренесува Тајм Магазин.

Стриминг гигантот постигна договор за купување на Warner Bros., вклучувајќи ги неговите филмски и телевизиски студија, HBO и HBO Max, по вредност од околу 82,7 милијарди долари, соопшти Netflix во соопштение за медиумите во петокот.

Аквизицијата ќе ја прошири веќе обемната библиотека со содржини на Netflix и растечката моќ во светот на забавата. Компанијата моментално има повеќе од 300 милиони платени претплатници во повеќе од 190 земји, што ја прави најголемата платена услуга за стриминг во светот. Договорот би ѝ дал сопственост на еден од нејзините водечки стриминг конкуренти во HBO Max, како и на славното холивудско филмско студио на Warner Bros. и популарните филмски и телевизиски франшизи, вклучувајќи ги „Игра на тронови“ и „Хари Потер“.

Компанијата соопшти дека се очекува договорот да се затвори откако Warner Bros. ќе го одвои својот стриминг бизнис од стриминг и студиски бизнис, веројатно до третиот квартал од 2026 година. Аквизицијата ќе бара и одобрение од федералните регулатори – за што ко-извршниот директор на Netflix, Тед Сарандос, изјави дека компанијата е „многу уверена“ дека ќе го добие.

„Нашата мисија отсекогаш била да го забавуваме светот“, рече Сарандос во соопштението за медиумите. „Со комбинирање на неверојатната библиотека на емисии и филмови на Warner Bros. – од безвременски класици како „Казабланка“ и „Граѓанинот Кејн“ до модерни омилени како „Хари Потер и пријателите“ – со нашите наслови што ја дефинираат културата како „Stranger Things“, „KPop Demon Hunters“ и „Squid Game“, ќе можеме да го направиме тоа уште подобро. Заедно, можеме да им дадеме на публиката повеќе од она што го сакаат и да помогнеме да се дефинира следниот век на раскажување приказни.“

Но, договорот предизвика реакција од некои лидери во индустријата и пратеници кои се плашат дека тоа ќе ѝ даде на услугата за стриминг премногу авторитет во рамките на индустријата за забава. Демократската сенаторка Елизабет Ворен од Масачусетс изјави дека договорот изгледа „како антимонополска кошмар“, додека Здружението на писатели на Америка изјави дека „мора да биде блокиран“.

Што е вклучено во договорот?

Според договорот, Netflix ќе го купи студискиот и стриминг бизнис на Warner Bros., кој ги вклучува HBO Max и HBO.

Netflix изјави дека емисиите и филмовите што моментално се достапни на стриминг страниците на Warner Bros. – како што се The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, The Wizard of Oz и DC Universe – ќе се приклучат на сопственото портфолио како резултат на договорот.

Netflix, исто така, изјави дека ќе ја задржи посветеноста на Warner Bros. за кино-изданија за своите филмови. Додека медиумската компанија продолжи да ги прикажува своите филмови во кината, Netflix главно се фокусираше на проширување на услугите за стриминг од дома.

Зошто договорот наидува на отпор – и од кого?

Критичарите изразија загриженост дека договорот ќе доведе до монопол на Netflix на пазарот за стриминг.

„Netflix-Warner Bros. би создал еден огромен медиумски гигант со контрола на близу половина од пазарот за стриминг“, рече Ворен во објава на X во петок. „Тоа може да ве принуди на повисоки цени, помалку избори за тоа што и како гледате и може да ги доведе во опасност американските работници.“ Таа го повика Министерството за правда „праведно и транспарентно да ги спроведува антимонополските закони на нашата нација“.

Демократската претставничка Прамила Џајапал од Вашингтон, како и Ворен, го нарече договорот „кошмар“.

„Тоа би значело повеќе зголемувања на цените, реклами и содржина што се менува во зависност од потребите, помалку креативна контрола за уметниците и пониски плати за работниците“, напиша Џајапал на X. „Медиумската индустрија веќе е контролирана од неколку корпорации со премногу моќ да ја цензурираат слободата на говорот. Владата мора да интервенира.“

Неколку републикански пратеници изразија слични загрижености.

„Оваа потенцијална трансакција, доколку се материјализира, би покренала сериозни прашања за конкуренцијата – можеби повеќе од која било трансакција што сум ја видел во околу една деценија“, предупреди сенаторот Мајк Ли од Јута во објава на X во среда, пред Netflix да ја добие борбата за наддавање за Warner Bros.

„Netflix изгради одлична услуга, но зголемувањето на доминацијата на Netflix на овој начин би значело крај на Златното доба на стримингот за креаторите на содржини и потрошувачите“, додаде тој.

Во четвртокот навечер, пред да биде потврден договорот, но откако Netflix ја доби битката за наддавање, Американската асоцијација на режисери, која ги претставува филмските и телевизиските режисери, изјави дека се надева на средба со Netflix за да разговара за своите „загрижености“.

„Веруваме дека живата, конкурентна индустрија – онаа што ја поттикнува креативноста и ја охрабрува вистинската конкуренција за таленти – е од суштинско значење за заштита на кариерите и креативните права на режисерите и нивните тимови“, изјави асоцијацијата за Deadline. „Ќе се сретнеме со Netflix за да ги истакнеме нашите загрижувања и подобро да ја разбереме нивната визија за иднината на компанијата. Додека ја спроведуваме оваа длабинска анализа, нема да коментираме понатаму.“

Американската асоцијација на писатели, која ги претставува писателите во забавната и медиумската индустрија, се изјасни поостро против договорот во заедничка изјава од своите филијали на Источниот и Западниот брег во петокот.

„Најголемата светска компанија за стриминг што го проголтува еден од своите најголеми конкуренти е она што антимонополските закони беа дизајнирани да го спречат“, се тврди во соопштението. „Резултатот би ги елиминирал работните места, би ги намалил платите, би ги влошил условите за сите работници во забавата, би ги покачил цените за потрошувачите и би го намалил обемот и разновидноста на содржините за сите гледачи. Вработените во индустријата, заедно со јавноста, веќе се погодени од само неколку моќни компании кои одржуваат строга контрола врз она што потрошувачите можат да го гледаат на телевизија, на стриминг и во кината. Ова спојување мора да се блокира.“