Нетфликс нуди бесплатен преглед на серии и филмови

Една од најпопуларните платформи за стриминг на филмови и серии Нетфликс нуди бесплатен преглед на неколку филмови и неколку епизоди на серии. Сите кои што немаат претплата на оваа платформа сега се пречекани со пораката: „Погледнете некои од нашите омилени шоуа и филмови бесплатно.“

Дел од филмовите коишто се понудени се Murder Mystery, популарниот трилер Bird Box и The Two Popes кој беше номиниран за Оскар. Понудените серии се популарната Stranger Things, When They See Us и други. Филмовите и сериите можете да ги погледнете овде.