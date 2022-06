Нетфликс ќе снима реално „Squid Game“ шоу со награда од 4,56 милиони долари

Нетфликс објави повик за учесници за реално ТВ шоу инспирирано од неговата најпопуларна серија на сите времиња – „Squid Game”, пренесува Би-би-си.

Во реалните игри, сепак, нема да станува збор за прашање на живот или смрт, како што е прикажано во познатата јужнокорејска дистописка драма. Наместо тоа, 456 регрути од целиот свет ќе играат игри инспирирани од оние во серијата, а најлошото што може да им се случи е да си заминат дома со „празни раце“.

Претходно, Нетфликс потврди дека популарната серија „Squid Game“ ќе биде обновена со втора сезона.

Реалното шоу „Squid Game: The Challenge“ ќе брои десет епизоди и како што вели Нетфликс, ќе ја понуди „најголемата актерска екипа и еднократна парична награда во историјата на реалните ТВ шоуа“.

Учесниците треба да имаат најмалку 21 година, да зборуваат англиски јазик и да бидат достапни до четири недели на почетокот од 2023 година за време на снимањето.

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC

— Netflix (@netflix) June 14, 2022