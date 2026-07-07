Премиерот Бенјамин Нетанјаху изјави дека некои христијански села во Либан побарале да бидат припоени од Израел за да добијат заштита од терористичката група Хезболах, пренесува Тајмс оф Израел.

Зборувајќи за третманот на Израел кон христијаните на Блискиот Исток за време на интервју за Фокс њуз, Нетанјаху вели дека „христијанските села во Либан, некои од нив всушност побарале да бидат припоени кон Израел затоа што ги заштитуваме од фанатиците на Хезболах кои сакаат да ги убијат – и ги правиме истите работи со христијаните насекаде“.

Премиерот не прецизира на кои христијански села мисли, ниту дали таквите повици биле упатени приватно или јавно.

Министерот за надворешни работи Гидеон Саар и министерот за одбрана Израел Кац рекоа дека Израел нема територијални амбиции во Либан, но дека нема да се повлече од безбедносната зона што ја воспостави во јужен Либан сè додека Хезболах останува закана.

Подоцна во интервјуто, Нетанјаху вели дека неодамнешниот договор меѓу Израел и Либан, посредуван од Вашингтон, покажал дека тој и американскиот претседател Доналд Трамп „имаат повеќе карти за играње“ во однос на проширувањето на врските на Израел во регионот, додавајќи дека Либан „би сакал да се ослободи од Хезболах“.

Netanyahu: We also take care of our friends, especially the Christians in the Middle East. The Christian villages in Lebanon, some of them have actually asked to be annexed to Israel. We protect Christians in the Middle East pic.twitter.com/SyeCM2PHMm — Acyn (@Acyn) July 5, 2026

Без да понуди конкретни докази, Нетанјаху тврди: „Не само христијаните во Либан побараа наша заштита. Тоа се и Друзите, муслиманите, сунитските муслимани и доста шиитски муслимани… тие би сакале да го ослободат Либан. Се надевам дека ќе можеме да постигнеме повеќе мировни договори.“

Иако не е формален мировен договор, израелско-либанската рамка ја формализираше намерата на двете земји конечно да ги нормализираат односите по разоружувањето на Хезболах и целосното повлекување на Израел од нејзината безбедносна зона во јужен Либан.