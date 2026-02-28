Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека „постојат многу индиции“ оти иранскиот врховен лидер ајатолахот Али Хаменеи „повеќе не е со нас“, но не потврди експлицитно дека тој е убиен, објави Си-Ен-Ен.
Претходно, иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи во изјава за американската телевизија Ен-Би-Си изјави дека, според неговите информации, Хаменеи и другите високи ирански функционери се живи. Иран досега не објави видео-снимка од Хаменеи по почетокот на нападите во саботата наутро.
Си-Ен-Ен претходно објави дека Хаменеи бил една од целите уште во првиот бран на нападите врз Иран, заедно со други лидери од исламската држава. Сепак, израелски извори навеле дека нема официјална потврда оти иранскиот врховен лидер е убиен.
„Постојат многу индиции дека овој тиранин повеќе не е со нас“, рече Нетанјаху, додавајќи дека Израел го уништил неговото седиште.
Нетанјаху изјави и дека операцијата против Иран бара „трпение“ и ќе „трае онолку колку што е потребно“.
„Оваа војна ќе доведе до вистински мир“, порачал премиерот на Израел во својата изјава.
Од друга страна, портпаролот на Министерството за надворешни работи на Иран, Есмаил Багеи за Еј-Би-Си изјави дека врховниот лидер и претседателот на Иран се „на безбедно“. Владиниот систем на Иран функционира, рекол Багеи.