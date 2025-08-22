пет, 22 август, 2025

Нетанјаху одобри планови за масовен напад врз градот Газа, бара преговорите за заложници да бидат под израелски услови

Палестинците изјавија дека вчера имало жестоко бомбардирање во источните области на градот Газа, еден ден откако војската соопшти дека ги презела првите чекори во офанзивата

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: Emad El Byed on Unsplash, архивска фотографија, мај 2024 г.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху одобри планови за масовен напад врз градот Газа на северот од територијата, и покрај широкото меѓународно и домашно противење. Toj изјави дека дал наредба за започнување преговори за ослободување на сите преостанати заложници и крај на војната во Газа, но под услови кои се прифатливи за Израел.

Претходно, Хамас се согласи со предлогот изготвен од катарските и египетските медијатори за 60-дневен прекин на огнот во понеделник, кој според Катар би довел до ослободување на половина од преостанатите заложници во Газа.

Но, Нетанјаху, кој првпат вчера одговори на предлогот, не го прифати договорот, а израелски функционер најави дека разговорите ќе бидат обновени.

Во видео изјава за време на посетата на седиштето на дивизијата во Газа во Израел во четвртокот навечер, Нетанјаху рече дека „дал наредба веднаш да започнат преговори за ослободување на сите наши заложници“.

„Дојдов да ги одобрам плановите на Израелските одбранбени сили за преземање на контролата врз градот Газа и пораз на Хамас. Дадов наредба веднаш да започнат преговори за ослободување на сите наши заложници. Овие две прашања – поразување на Хамас и ослободување на сите наши заложници – одат рака под рака“, рече тој без да даде детали за тоа што би вклучувала следната фаза од разговорите.

Во средата, Хамас го обвини Нетанјаху дека го игнорира предлогот за прекин на огнот на медијаторите и го обвини дека го попречува договорот, според соопштението цитирано од Ројтерс.

Минатата сабота, канцеларијата на Нетанјаху издаде соопштение во кое се вели дека Израел ќе се согласи на договор само под услов сите заложници да бидат ослободени одеднаш, и дека условите за завршување на војната вклучуваат разоружување на Хамас, демилитаризација на Газа, израелска контрола на периметарот на Газа и воспоставување на управување кое не е од Хамас и не е од Палестинската власт.

Израел верува дека само 20 од 50-те заложници се уште се живи по 22 месеци војна.
Палестинците изјавија дека вчера имало жестоко бомбардирање во источните области на градот Газа, еден ден откако војската соопшти дека ги презела првите чекори во офанзивата.

Израелските одбранбени сили ги предупредија медицинските службеници и меѓународните организации да се подготват за планираната евакуација на целото население од еден милион жители на градот Газа во засолништа на југот пред трупите да влезат.

Министерството за здравство на Газа, управувано од Хамас, соопшти дека го отфрла секој чекор што би го поткопал она што останало од здравствениот систем. ОН и хуманитарните групи ветија дека ќе останат за да им помогнат на оние кои не можат или избираат да не се преселат.

Нетанјаху ја објави намерата на Израел да ја преземе контролата врз целиот Појас Газа откако индиректните разговори со Хамас за прекин на огнот и договорот за ослободување на заложниците пропаднаа минатиот месец.

