Нетанјаху очекува окупацијата на градот Газа да биде брза

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека очекува новата офанзива во Газа да заврши брзо, бидејќи Советот за безбедност на ОН ги повтори барањата за крај на страдањето во палестинската енклава.

Нетанјаху, зборувајќи откако неговиот кабинет за безбедност во петокот го одобри многу критикуваниот план за преземање контрола врз градот Газа, рече дека немал друг избор освен да го порази Хамас за да ги ослободи заложниците.

Газа, најнаселениот центар на енклавата, вчера беше под засилени израелски воздушни напади, изјавија очевидци. Најмалку пет лица беа убиени во продавница за сендвичи во населбата Сабра, соопштија здравствените службеници во болницата Шифа.

Палестинските медиуми соопштија дека ракета погодила шатор што го користеле новинари во близина на болницата, а раководителот на болницата Шифа, Мухамед Абу Саламија, изјави на телевизијата Ал Џезира дека таму загинале седум лица. Во областа беше пријавен и оган од тенк.

Медиумската канцеларија на Хамас во Газа соопшти дека петмина вработени во Ал Џезира загинале во нападот, вклучувајќи ги новинарите Анас Ал Шариф и Мохамед Крејкех и тројца фоторепортери. Се вели дека петтиот човек бил возач и асистент.

Израелската војска соопшти дека го таргетирала и убила Ал Шариф, за кого тврдела дека бил водач на ќелија на Хамас, претставувајќи се како новинар. Се наведува дека обвинувањето е потврдено од разузнавачки информации и документи пронајдени во Газа. Специјалната известувачка на ОН, Ирена Кан, минатиот месец изјави дека тврдењата се неосновани.

Кабинетот на Нетанјаху синоќа соопшти дека премиерот разговарал со американскиот претседател Доналд Трамп за плановите на Израел да ја преземе контролата врз преостанатите упоришта на Хамас во Газа.

Порано во текот на денот, израелскиот лидер изјави дека новата офанзива во Газа има за цел да ги совлада двете преостанати упоришта на Хамас, што е, како што ја нарече, негова единствена опција поради одбивањето на палестинската група да го положи оружјето. Хамас вели дека нема да се разоружа доколку не се воспостави независна палестинска држава.

Не беше јасно кога ќе започне офанзивата, која би била најновата во последователните обиди на израелската војска да ги исчисти милитантите од градот Газа.

„Временската рамка што ја поставивме за акцијата е прилично брза. Сакаме, пред сè, да овозможиме воспоставување безбедни зони за да може цивилното население од градот Газа да се исели. Градот, дом на милион луѓе пред двегодишната војна, ќе биде преместен во тие безбедни зони“, додаде тој.

Палестинците велат дека тие не ги заштитиле од израелскиот оган во минатото.

Шефот на израелската војска изрази противење на окупирањето на целиот Појас Газа и предупреди дека проширувањето на офанзивата може да ги загрози животите на заложниците што Хамас сè уште ги држи и да ги вовлече своите трупи во долготрајна и смртоносна герилска војна.

Нетанјаху рече дека неговата цел не е да ја окупира Газа.

„Сакаме безбедносен појас веднаш до нашата граница, но не сакаме да останеме во Газа. Тоа не е нашата цел“, рече тој.